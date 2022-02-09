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台開邱復生父女董座之爭 獨董要開股臨會全面改選
台開邱復生、邱于芸父女董座之爭持續延燒，上任僅140多天的台開董事長邱于芸，因與父親、台開集團總裁邱復生行事風格不合，在農曆年前遭解任，本周台開又驚傳退票、下市危機。
繼台開最大股東慧洋海運董事長藍俊昇，日前公開力挺邱于芸之後，台開審計委員會召集人、獨立董事洪榮一也在今天發出聲明表示，台開近期的經營權紛爭已對公司的存續、全體股東的權利、與台開員工的權益造成極為負面的影響，獨立董事暨審計委員會一再呼籲，要求所有董事均須回歸正確公司治理規範，來辦理、執行財務調動與人事任免。
洪榮一表示，若相關人員持續無視審計委員會、與董事會一直以來的堅持與要求，他將於本週五（11日）向主管機關提出召開臨時股東會，著手改選董事及董事長，讓公司回復正常運作。
另一名台開獨董陳錦稷也指出，台開公司數次面臨退票危機，與金融機構授信面臨到期無法清償，經營陷入重大困境。面對公司經營困境，應由獨立董事、審計委員會或董事會決議召集臨時股東大會，全面改選董監事！
陳錦稷也呼籲，其他主要股東應盡責參與公司治理協助經營，並由股東會所授權的私募增資額度參與增資或引進其他大股東，充裕公司經營資本，才是公司經營正辦。
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