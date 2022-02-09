快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台開邱復生父女董座之爭 獨董要開股臨會全面改選

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
台開爆發父女經營權之爭，誰是董座未定案，邱于芸（左）開工首日辦公室被鎖，請來鎖匠才得以進入。本報資料照，記者余承翰／攝影
台開爆發父女經營權之爭，誰是董座未定案，邱于芸（左）開工首日辦公室被鎖，請來鎖匠才得以進入。本報資料照，記者余承翰／攝影

台開邱復生、邱于芸父女董座之爭持續延燒，上任僅140多天的台開董事長邱于芸，因與父親、台開集團總裁邱復生行事風格不合，在農曆年前遭解任，本周台開又驚傳退票、下市危機。

繼台開最大股東慧洋海運董事長藍俊昇，日前公開力挺邱于芸之後，台開審計委員會召集人、獨立董事洪榮一也在今天發出聲明表示，台開近期的經營權紛爭已對公司的存續、全體股東的權利、與台開員工的權益造成極為負面的影響，獨立董事暨審計委員會一再呼籲，要求所有董事均須回歸正確公司治理規範，來辦理、執行財務調動與人事任免。

洪榮一表示，若相關人員持續無視審計委員會、與董事會一直以來的堅持與要求，他將於本週五（11日）向主管機關提出召開臨時股東會，著手改選董事及董事長，讓公司回復正常運作。

另一名台開獨董陳錦稷也指出，台開公司數次面臨退票危機，與金融機構授信面臨到期無法清償，經營陷入重大困境。面對公司經營困境，應由獨立董事、審計委員會或董事會決議召集臨時股東大會，全面改選董監事！

陳錦稷也呼籲，其他主要股東應盡責參與公司治理協助經營，並由股東會所授權的私募增資額度參與增資或引進其他大股東，充裕公司經營資本，才是公司經營正辦。

台開 股東會

延伸閱讀

台開退票 最快11月下市

台開上櫃普通公司債8日起繼續變更交易方法

「不能由父親心情決定去留」台開董座邱于芸遭解任 公開信曝光

趙建銘坐牢2個月想「周休二日」 申請到外役監服刑

相關新聞

台開邱復生父女董座之爭 獨董要開股臨會全面改選

台開邱復生、邱于芸父女董座之爭持續延燒，上任僅140多天的台開董事長邱于芸，因與父親、台開集團總裁邱復生行事風格不合，在...

安平水岸新風貌！台南漁光島新生地都市計畫審議通過

台南市安平商港內漁光島西側約45公頃的人工養灘地及填築新生地土地，經台灣港務公司提出擴大都市計畫變更案，納入都市計畫範圍...

黑馬！台南這區奪工業地產王 「房市有想像空間」

信義（9940）全球資產統計2020~2021年工業土地與廠房實價登錄資訊，六都共有9個行政區交易金額破百億，台南市安南...

群創今捐贈與奇美醫院合作開發「智能疫苗劑量分裝機」

群創光電（3481）與奇美醫學中心結合企業與醫療體系的力量為防疫盡力，共同攜手合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫...

四大類不動產熱！台北商辦領頭羊 台中住宅、店面第一

不動產市場大致分住宅、辦公，零售店面、以及工業倉儲四大類，其核發建照樓地板面積，各都互有消長，宏大國際資產今（9）日公布...

機關算盡？解密NCC如何讓全台300萬有線電視用戶吃虧一年

2022年一開始，台灣就爆國際頻道出走潮，迪士尼跟伊藤忠旗下國際頻道陸續停播，但動輒宣稱注重閱聽眾「消費者權益」的國家通訊傳播委員會（NCC）沒什麼時間去挽留

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。