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送iPhone失靈！農遊券今抽40萬張 還有6萬張沒送完

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會水保局今天抽出40萬張農遊券，中獎率百分之百。圖／取自水保局臉書
農委會水保局今天抽出40萬張農遊券，中獎率百分之百。圖／取自水保局臉書

還記得農遊券嗎？農委會今天初九抽出第二階段農遊券888元開工紅包，共抽出40萬2765張，中獎率百分之百，卻仍有6萬多張沒有送完；農委會提出補救措施，要再送一次，邀消費者2月22日前再買1000元去登錄，還有第三次機會把這6萬張農遊券抽完。

888元的農遊券，金額相對高，為何消費者不願意領取；產業界分析，第一階段農遊券，只要登錄就可抽；但第二階段之後，門檻拉高，要先在指定場所消費1000元，才取得登記資格，且需要先下載App登錄發票，對農遊券主要消費年齡層來說，過程繁複，對消費景氣與使用方式太過樂觀，降低了登記參與意願。

農委會去年抽出第一階段農遊券，中籤率僅2%；在今年1月6日第二階段早鳥今天原本預定要抽出22萬張888農遊券，卻僅有11萬5039人登記，中獎率百分之百，另加碼抽出兩支iPhone 13 ；剩下的農遊券今天抽出，共抽出40萬2765張，中獎率百分之百，仍送不完。

農委會水保局副局長林長立表示，1月6日早鳥抽籤，送11萬5000張農遊券，到1月30日，已經有領券率已經超過85%，農委會推估帶動10億元效益，今天抽出的農遊券將在下午5時入賬，剩餘的6萬多張農遊券，消費者還有機會，可以在2月22日前登錄，屆時會把這6萬張抽完。

農遊券 農委會

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