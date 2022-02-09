黑暗前的最後高潮？建照、使照寫新高 專家示警

根據內政部最新公布統計，2021年住宅建照、使照同步寫下近年新高。專家表示，二者同步創高，反映去年房市大好，不過也代表供給爆量。由於今年房市面臨升息、縮貸，新一波打房政策上路，房市發展出現變數，部分地區必須留意賣壓。

內政部近日公布2021年全台住宅建照、使照量，去年建照核發住宅數扣除農舍，達16萬9,651宅，和2020年相比，宅數增加6.5%，創下1994年以後，27年來新高。

使照部分，去年全國核發使照達10.4萬宅，較2020年增加約6600戶，也創下2009年，13年以來新高。

在各都會表現上，建照部分，台南市年增34.5%，高雄市年增28%，增幅最為顯著，六都之外的都會，則以嘉義、屏東表現最強勢，其中嘉義縣去年建照核發2720宅，年增率近九成，屏東年增也增76%。另外宜蘭、苗栗年增率也近五成。

使照方面，六都部分，新北、桃園與台南因為陸續交屋明顯增加，其中台南增幅達7成以上，表現傲人。

六都之外，花蓮縣去年核發使照1494宅，增加147%為最多，宜蘭也增加82%居次，第三為南投增加35%。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，六都的建照表現反映區域利多；六都外則因為地方選舉建設話題，加上在地業者想要站上這波浪頭而積極推案所致。使照則反應前幾年的建照量，因此六都中以南科話題受惠的台南一枝獨秀。

另外，先前幾年房市掀移居東部熱潮，花蓮房價大漲，建商搶蓋房子，如今陸續完工，反映在花蓮使照核發量。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，建照與使照反映市場供給，由於本波推案從蛋黃擴及到蛋白，甚至蛋殼，在工料雙漲壓力與政府升息，且緊縮土建融與限期開發的壓力下，經營開發者若缺乏資金及資源，較容易陷入困境，建議民眾購屋要特別注意建商信譽。 資料來源／住商不動產

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