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西勝1月營收月增27% 電動車等非IT類產品持續放量

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

電池模組廠西勝國際（3625）公告今年1月份合併營收為1.92億元，月增27%。西聖表示，依出貨類型分析，本月IT類出貨穩定回溫，較上月成長31%；電動車等非IT類產品持續放量，較上月成長14%，占總營收近22%。

西勝公告今年1月營收為1.92億元，月增27%、年減4.9%，為4個月新高，且營收連續兩個月增長。

西勝指出，今年整體營收，IT業務預期將小幅增長，非IT業務則是營運成長主力。在電動車與儲能相關電池模組產品出貨加持下，配合IT類產品營收之回溫，營運表現應會逐月成長。隨著電動自行車、儲能產品業務出貨持續增長，將帶動整體毛利率提升。

營收 電池模組

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