賣咖啡不如賣房？咖啡代理商賣台中別墅 獲利近500萬元

台中市西區草悟道別墅「方舟美術133」，據實價揭露，去年10月，總價來到3,990萬元，為該社區揭露迄今的最高價，而歷次轉移明細顯示，賣方為維也納Julius Meinl咖啡代理商「寶和食品」，在2016年以3,500萬元入手，持有5年轉手獲利490萬元，經查謄本，買方兩人共同持有，可能為北部客南下置產。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，鄰近草悟道知名豪宅「由鉅大恆」的「方舟美術133」，屋齡3年，社區外觀走純白外牆特色，靜巷風格，每戶透天為五層樓的電梯別墅，整體建物面積約在80坪左右，目前行情可來到接近4,000萬元，以同樣使用空間的新古透天來說，座落在台中市還不錯的地段，價碼算在中上等級。

走出雙北，依舊有不少縣市具備透天產品市場，受到不少資產實力佳、習於居住大空間的在地民眾青睞，即能彈性運用各樓層空間，甚至一樓還可作店辦使用，也更保有隱私，疫情下又免於群聚感染，更主要的是大樓產品房價偏高，又有動輒3成的公設限制專有室內面積，反彰顯透天別墅的高坪效，均有助於透天買氣表現。

陳炳辰指出，咖啡雖在台灣成為風尚飲品，不過「星巴克」、「路易莎」等業者大者恆大，還有手搖飲、超商、賣場、餐廳都同步搶食咖啡消費市場，此次傳出相關產業賣方資產配置，在不動產市場熱況下，賣房獲利勝過賣咖啡盈餘也不意外。

此外，有意購置透天產品的北部客，台中市這類物件相較雙北有倍數價碼的落差，加上蛋黃區、規劃設計不錯，又是新屋，均顯高性價比的下手利多。

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