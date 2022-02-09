房市熱…故宮南院附近華義花園飯店轉型公寓大廈 完售

嘉義縣故宮南院附近，4年前台灣資生堂集團董事長李國祥投資興建的大飯店「華義花園廣場」，看好陸客及國旅遊客帶來人潮錢潮，卻事與願違，完工未營運，近年隨著故宮南院遊客增加，加上馬稠後產業園區開發，科園區選址台糖太保農場，華義飯店去年轉型公寓大廈「新嘉寓」，推出銷售，全部200間完售。

李國祥找在地朴子市知名八野爺負責人吳品諭合作，吳與友人投資的合裕公司，接受委託專案整合行銷華義花園廣場轉型的公寓大廈，轉型「新嘉寓」大廈，全部5層樓、200間房間，從17坪到28坪不等，保留飯店設施，去年4月推出，飯店使用執照申請變更為公寓大廈使用，周邊有嘉義長庚、馬騆後產業園區及縣治府會等公部門，加上行政院長宣布科園區設遴近台糖太保農場，帶來房市利多。

不到1年，全部200間完售，每坪平均21萬元，最少17坪售價300多萬元，有人買下馬上以每坪高於21萬元轉售，購公寓套房以在地朴子、太保人多，還有外地投資客，縣治上班公務員、馬稠後產業園區上班員工。

華義花園廣場位在朴子市祥和二路西段，土地1596坪，建物542 3坪，當初完工落成，因陸客不來，故宮南院遊客不多，擬整棟出售，價格從11. 8億降到7.9億，仍賣不掉。故宮南院周邊原計畫蓋5間飯店，目前只有長榮文苑、棒棒積木飯店經營。

2016年底故宮南院開幕，樺福遠航集團董事長張綱維標下為期50年BOT案，計畫投資50億蓋大飯店，後來解約；向台糖承租的樺舍商旅結束營運；崧園陽光酒店原計畫配合南院開館，因負責人跳票無法開業；只有華義花園廣場轉型公寓大廈成功完售。

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