持續看好高雄房市 城揚斥資10.8億買納智捷展示中心

金虎年高雄房市持續熱絡。城揚建設董事長楊振宗個人砸10.8億元，買下左營納智捷展示中心1100坪土地；浤圃建設全力推案年度總銷百億元，以及豪宅第一品牌皇苑、泰嘉建設等持續深耕市場，帶動新一波房地產熱潮。

資深建商表示，實價登錄顯示，納智捷左營民族一路展示中心地坪1103.35坪、住五用地，在去年6月以總價成交10.8億元交易，每坪約98萬元，經證實為城揚建設董事長楊振宗以個人名義買進，而且全案是以現金交易，引起市場矚目。

城揚建設集團對外表示，「資產確實為董事長個人購入，目前尚無開發時間，且因租約還有一段時間才終止，因此規劃內容尚未定論。」

資深建商說，城揚建設集團是高雄相當具口碑的大型建商，實力甚至遠勝於多家上市櫃建設公司，其身家甚至被認定是足以跟「土地公」京城（2524）董事長蔡天贊分庭抗禮的A咖級人物。近年來城揚推案包括位於農16特區「J Modern」、七賢商圈「J ART」、楠梓德賢商圈「J ONE」等，預計今年上半年還有兩場分別位於民族國中及五甲商圈地上權案進場。

而金虎開年高雄、台南房地產市場熱到最高點，虎年市況持續看俏；知名建商泰嘉、浤圃、皇苑深耕市場，推案節奏穩健、建築品質進化，帶動房市新一波熱潮。

其中浤圃建設目前手上四大建案包括漢神巨蛋商圈新庄案，仁武澄德特區澄德案，鳳山天天公園鳳翔案，以及仁武愛河上游84期景觀宅八卦案都動土興建，總銷合計100億元。泰嘉開發深耕台南有成，成為九份子重劃區推案王。

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