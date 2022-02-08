禾聯碩最快第二季推出副品牌 將推升今年營運成長

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

國內家電大廠禾聯碩（5283）近幾年來營運連續成長，該公司今年不僅將持續在冷氣、電視及小家電等領域衝高市佔率，同時，預計最快在第二季底前，將推出副品牌，主攻中低階市場，將成為今年營運持續成長的重要動能。

禾聯碩全年營收自2018年以來呈現連續成長，2020及2021年並連續創下全年營收的歷史新高，去年全年營收達到63.63億元，該公司對今年營運以持成長表現持正向看法。市場法人也看好，該公司去年全年度獲利表現可望朝連續六年賺逾一個資本額前進。

該公司表示，禾聯碩家電產品近幾年來在國內的冷氣空調、電視及小家電市場持續大幅成長，目前該公司在國內冷氣空調市場，以市佔率來看已是國內最大品牌，今年市佔率及全年出貨仍可望持續提升。

家電 冷氣 禾聯碩

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