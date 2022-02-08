日友今年二陸廠投入營運 全年營收看雙位數成長

事業與醫療廢棄物處理大廠日友（8341）去(2021)年歷經台灣部分設備的調整、歲修，大陸廠也短暫停工，但全年營收仍創下歷史新高，該公司表示，今年第二季底前，中國大陸將有二座新廠投入營運，加上台灣產線完整調整，今年營運成長樂觀，全年營收將可望呈現雙位數成長。

日友表示，該公司位於彰濱的廠房去年進行歲修之外，過去該生產廠使用的是耐火磚都是由中國大陸買進，但過去一、二年全球運輸受到疫情衝擊，再加上運費也高漲，該公司趁去年歲修之際，同步進行設備調整，改使用台灣生產的耐火泥，相關設備的配套調整已經完成，未來不再有原料運輸問題，產線重新投入後，效率也可望提升。

日友表示，彰濱廠的旋窯爐及相關設備都已調整完畢，去年全年該廠的平均稼動率約在80%左右，該廠主要以化學廢棄物處理及重金屬固化處理為主，今年預計全年平均稼動能可望達到85%至88%。

另外，日友的雲林廠及中國大陸的北京廠都是以處理醫療廢棄物為主，該公司指出，近二年多以來，由於全球疫情因素造成醫療廢棄物暴增、醫廢處理的稼動率都達百分百甚至已破表，北京收入超乎預期、台灣醫廢也穩定成長，也是今年重要營運成長動能。

此外，日友表示，今年第二季底前，中國大陸的山西運城廠及江蘇宿遷廠都將加入營運，可望明顯挹注今年的營運動能。市場法人看好，新廠投入營運之後，將是日友今年重要營運成長動能，下半年每個月營收都有創新高機會，全年營收有機會成長雙位數，同步帶動獲利成長表現。

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