桃機去年貨運281萬噸創新高 今年將挑戰289萬公噸

疫情推升空運需求，桃園機場今日統計指出，去(2021)年航空貨運量創281萬噸歷史新高，年增20%，而且是連續兩年正成長。展望今年，在全球仍深陷海運塞港缺櫃及供應鏈失序情況下，機場公司將持續透過機坪彈性調度、優化空陸側貨運動線等措施，協助業者提升貨物處理量能，預估成長動能可望延續，全年將挑戰289萬公噸。

桃機公司物業開發處處長陳慶隆表示，鑒於全球疫情，醫藥生技冷鏈空運物流發展蔚為國際趨勢，機場公司為強化桃園機場航空貨運市場競爭力，2017年即主動組織機場貨運社群（TPE Cargo Community），協助航空、地勤業者陸續取得國際航空運輸協會獨立醫藥物流驗證中心（IATA CEIV Pharma）認證。

另外，因應COVID-19疫苗進口，擔任機場端單一窗口統籌疫苗通報，協調機場相關單位簡化輸入流程，自2021年3月3日首批疫苗抵台至2021年底，共順利協助疫苗進口56次3,803萬劑，務求順利快速入境以供應國人施打需求。

機場公司指出，2021年桃園機場貨運吞吐量位居亞洲前四大，根據機場公司統計，疫情前（2019年）每週貨機起降約500架次僅佔三成，2021年貨機（含客機純載貨）起降架次較2019年同期增加近三倍，達約1,900架次。

面對貨機起降架次與貨量的增加，機場公司積極調度機場空側停機坪以增加貨機運作效率，並協調集散站與物流業者投入資源優化理貨作業，在進出口尖峰時段配合航空警察局共同疏導貨運區車輛進出秩序，以維持整體航空貨運作業順暢。未來客運載貨航班數量若持續成長，機場公司也將彈性調度空側資源因應。

根據IATA（國際航空運輸協會）預估，2022年全球空運貨量將持續成長，年增幅達4.9%。為因應未來發展所需，機場公司持續攜手貨運園區業者推動擴建與冷鏈等相關基礎設施，其中ROT廠商「華儲」已於去年5月完成「進口倉擴建工程」，增加逾1,600坪的空間，以及15％的進口貨物處理能量。

另一家BOT廠商「遠雄自貿港區」刻正進行二期園區興建計畫，其中的冷鏈專倉預計於2023年第 2季完工，有助桃園機場建立完整冷鏈物流供應鏈，帶動溫控物流產業發展。配合桃園航空城區段土地徵收後的規劃與開發，新貨運園區與第二自由貿易港區等計畫也持續進行，搭配第三跑道的完工時間，在2030年開始陸續啟用，朝2040年達到貨運處理量402萬噸的目標前進。

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