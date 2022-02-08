浩鼎新冠疫苗產生高效價抗體 對各變種均有中和效果

台灣浩鼎（4174）今（8）日公布其花費半年研發新冠肺炎疫苗的成果。這支名為BCVax的浩鼎疫苗，動物實驗中證實可引發多達百萬的高效價抗體，並對多種新冠病毒（SARS-CoV-2）變種均產生一定中和效果。浩鼎已向美國專利商標局（USPTO）提出專利申請（Provisional Patent Application）。

浩鼎董事長張念慈表示，這支疫苗預計今年年中向食藥署申請人體臨床申請（IND），人體臨床一、二期都會在國內進行，人體臨床三期保守估計明年底啟動，預計收案3萬人，同時也樂意和國內外廠商共同合作。

浩鼎研發長賴明添指出，去年7月正值Delta病毒肆虐，再掀起一波疫情高峰，其引發的全球重症率和死亡病例，前所未見，加護病房超載，醫療體系幾乎崩潰；雖已有數種疫苗問市，一遇Delta，抗體中和力即急遽下降，無法有效扼止疫情。浩鼎在這時決定投入，並成立專案，7月底向財團法人醫藥品查驗中心（CDE）報告，並獲納入「CDE can Help：COVID-19專案法規科學輔導計畫」，接受藥物法規科學諮詢輔導。

浩鼎財務長陳志全指出，浩鼎董事長張念慈在去年11月間法說會上承諾，預計1月動物實驗結果將公布；沒想到，11月下旬Omicron開始襲捲全球，故而又多做了兩項對Omicron的實驗，延至今日始公告，兌現這項承諾。

賴明添指出，BCVax係採用蛋白重組技術，主要著眼於理想疫苗條件，必須安全、副作用低、強而有效的佐劑可大幅提高T細胞免疫反應，讓免疫力不佳者接種，亦可引發抗體反應，產生保護作用；此外，穩定性佳、生產技術成熟和冷鏈門檻低，便於保存、運送和普及，亦不可少。蛋白重組疫苗技術成熟，完全符合上述條件，也是目前全球仍在研發中疫苗最常採用方式。

BCVax的組成，在抗原部分，是以Delta三聚體天然結構的棘蛋白為主，佐劑則是改良自OBI-821，做成奈米微顆粒劑型，取名ISCOM （immune stimulating complex）；在動物實驗中驗證了它會產生高效價IgG抗體，而且引發的免疫反應傾向Th1，預期亦可引發較強的T細胞反應，有助病毒清除。

浩鼎專案經理楊明臻博士亦分析了BCVax對新冠病毒的原始株及Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron等各種變種病毒所產生的效果，證明除了對Delta病毒株有更好的中和效果，尤其在獨家開發的佐劑ISCOM的優勢下，對其它變種如Omicron也都產生了高效價的中和抗體效果。此外，它的穩定度、臻於成熟的生產製造方法、在攝氏2～8度冰箱冷藏條件下即可保存、運送等，都是BCVax的特點。

張念慈強調，BCVax雖然投入時間較晚，但具有其優勢，是由浩鼎獨力開發完成，並以最快速度、向美國提出專利申請。浩鼎對未來BCVax發展策略，採取完全開放態度，樂於和各方合作，在新冠肺炎未消除、甚至流感化、常態化的威脅下，希望大家基於民生與國防需要，結合中下游，一起打造一支真正代表台灣生技實力的國產疫苗。

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