聚陽1月營收年增2成 創同期新高

經濟日報 / 記者李宜儒／台北即時報導

成衣大廠聚陽（1477）今（8）日公布1月營收，受惠於訂單遞延，加上越南廠區產能幾已完成恢復，單月營收來到28.57億元，年增率20%，雖然略低去年12月31.77億元的歷史新高，但仍創同期新高。

聚陽指出，第1季原本就是旺季，再加上去年遞延的訂單也尚未完全出貨完畢，就目前的接單狀況來看，預估第1季營收仍可望較去年同期成長2位數。也因為近期產能相對吃緊，又有原物料缺貨等狀況，聚陽表示，目前成本都可以完全轉嫁出去，客戶對於價格也比較好談。

至於去年獲利，聚陽累計去年前11月稅前盈餘為30.61億元，年增22.06%，每股稅前盈餘為12.93元；法人表示，聚陽去年第4季單季營收雖然較第三季下滑近1成，但是若增加的成本都能轉嫁出去，預估全年稅後純益仍有望賺進1個股本。

聚陽 營收

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