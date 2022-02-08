聚陽1月營收年增2成 創同期新高
成衣大廠聚陽（1477）今（8）日公布1月營收，受惠於訂單遞延，加上越南廠區產能幾已完成恢復，單月營收來到28.57億元，年增率20%，雖然略低去年12月31.77億元的歷史新高，但仍創同期新高。
聚陽指出，第1季原本就是旺季，再加上去年遞延的訂單也尚未完全出貨完畢，就目前的接單狀況來看，預估第1季營收仍可望較去年同期成長2位數。也因為近期產能相對吃緊，又有原物料缺貨等狀況，聚陽表示，目前成本都可以完全轉嫁出去，客戶對於價格也比較好談。
至於去年獲利，聚陽累計去年前11月稅前盈餘為30.61億元，年增22.06%，每股稅前盈餘為12.93元；法人表示，聚陽去年第4季單季營收雖然較第三季下滑近1成，但是若增加的成本都能轉嫁出去，預估全年稅後純益仍有望賺進1個股本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言