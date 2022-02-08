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家樂福將花落誰家？東森王令麟：看徐旭東願不願加價買

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
東森集團總裁王令麟（中）今（8）日率東森集團副總裁廖尚文（左）和東森國際副總經理鄭應娜（右）等一級主管出席媒體春酒。記者何秀玲／攝影
東森集團總裁王令麟（中）今（8）日率東森集團副總裁廖尚文（左）和東森國際副總經理鄭應娜（右）等一級主管出席媒體春酒。記者何秀玲／攝影

談到近期零售最夯話題，大潤發家樂福出售案，東森（2614）集團總裁王令麟今（8）日表示，家樂福未來將花落誰家，他認為，就看遠東集團董事長徐旭東願不願意加價買，以遠東的零售版圖來看，遠東百貨以及遠東SOGO百貨超過800億元，若再加上愛買和家樂福，遠東集團零售營收上看2,000億元，與全聯將不相上下。

而家樂福外部最大股東統一（1216），將家樂福出售案視為「家務事」，但王令麟認為，家樂福出售估交易金額約500多億元，但其實家樂福和大潤發營業利益連2%都不到，統一董事長羅智先要買家樂福，「不如把這500多億拿來開超商」。

至於全聯董事長林敏雄花115億元，王令麟透露，林敏雄「是捧現金」擠下網家，買下大潤發，擴張性夠；但對他而言，1,000萬元能開出一間複合店，買量販店的錢，就能開出千家東森寵物雲複合店（銷售寵物商品結合到店取貨），併購實體量販店沒有意義。

另外，談到今年景氣，他說，今年台灣景氣一定會比去年更好，會有強勁消費力；而且因疫情關係，印尼和越南不穩定，大量訂單到台灣跟中國大陸，尤其台灣的電子業和加工業訂單滿手，出口有機會暢旺，台商又回流，「不買房，要買什麼？」房價自然會上揚。

家樂福 王令麟 大潤發

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