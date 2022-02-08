使照創13年高！坪數卻大縮水 專家分析二原因

小宅化趨勢明顯！據內政部統計處最新資料顯示，去(2021)年住宅核發使照數量首度突破10萬戶，創13年新高，不過住宅面積卻越蓋越小，僅創近3年新高，且7年時間新完工的住宅面積平均減少約12坪，專家分析，大台北以外區域崛起，一方面住宅型態由透天轉變為大樓，一方面房價上漲也讓建商規劃時縮小空間尺度。

統計資料顯示，雖然去年全國住宅使照核發數量10.4萬戶，創下13年以來新高，但總樓地板面積卻僅是近3年新高，反映房子蓋得多但越蓋越小，六都之中平均面積最小的反而不是房價最高的台北市，而是人口最多的新北市，平均住宅面積為39.5坪，其次則是高雄市的41.8坪，桃園市的42.2坪，面積最大的是台中市的49.4坪。

與2015年的平均面積相比，雙北市減少面積都不到10坪，但雙北以外區域減少狀況就相對顯著，桃園減少13坪、台中市減少13.4坪，台南市減少17.3坪，高雄市減少14.9坪，普遍都逐漸出現精緻化與小宅化的趨勢。

信義房屋不動企研室專案經理曾敬德表示，反映兩三年前市場就落底復甦，新建完工取得使照的住宅數量創下近13年新高，不過房子面積卻呈現明顯縮水，尤其是大台北以外的區域，坪數縮小趨勢最為明顯，與2015年相比普遍減少13~17坪，主要原因可能與區域大樓產品成為市場主流，透天產品推案減少。

另外，房價上漲，開發商為控制房屋銷售總價，縮小室內的空間尺度，加上北部建商往中南部購地推案，也將北部小宅化的規畫經驗帶到當地，都可能是造成新房子坪數縮水的主要原因。 資料來源／信義房屋

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