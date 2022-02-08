東森總裁王令麟：東森購物去年獲利創高 預計明年上市

東森（2614）總裁王令麟今（8）日表示，轉投資小金雞東森購物提前至明(2023)年IPO，跟券商已談的差不多，主要因應小股東要求，否則東森購物其實無資金需求。

看好今年營運，東森購物去年每股純益（EPS）達17.7元，今年上看20元。

東森今日股價以34.85元作收，上漲0.8元。

東森轉投資的東森購物網去年表現亮眼，合併草莓網，年營收283億元，稅後獲利約18億元，全年EPS達17.7元，超越前(2020)年的14.11元，創下歷史新高。王令麟說，東森購物無論是業績或是獲利成長，其實無資金需求，但為了因應小股東要求，目前上市案已經跟券商談得差不多了，預計明年底上市。

實體店方面，王令麟說，寵物店是目的型消費，客單每年都成長，去年東森寵物雲平均客單價800元，在疫情期間逆勢成長，今年目標1,000元，2026年店舖目標上看500家，未來其中一半店舖，將是大型的寵物複合新型商店，除了賣寵物商品之外，還有網購到店取貨功能，他對寵物店複合店發展頗具信心，今年先開設3至8家的新型複合店。

至於自然美實體店，前年疫情雖重創SPA美容產業，但東森自然美早已轉型美妝生產及多通路銷售，分散風險，整體營收小幅成長，台灣自然美2021年營收，和2018年那年併購相比，成長了2.8倍，並發展平價年輕商品「BIO UP!」短短三個月內銷售出4,000萬元業績。

另外，草莓網在大陸，日本，韓國，香港，東南亞的新加坡、馬來西亞等均有顯著成長，東森也將擴大在草莓網上銷售東森自營商品。大陸市場在共同富裕政策推動下，預計將帶來一批新的消費族群，如何鞏固VIP高消費族群，發展平價優質的美妝品，將會是大陸市場發展的重要策略。

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