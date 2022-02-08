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王令麟不買家樂福 加碼開大型寵物店

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

東森國際（2614）今（8）日舉辦媒體春酒，東森集團總裁王令麟表示，未來將增加在實體通路的布局，會擴展400-500坪的大坪數寵物複合店，今年計畫開五到十家，並和便利店合作發展24小時營運的模式。他也提到，將持續併購適合的標的，像是透過草莓網再併購國際雲端店商平台，將集團資源大量交叉運用，發揮綜效。

市場關注，東森對屢傳要出售台灣家樂福股權有沒有興趣，王令麟回應，上百億買家樂福，我可以開幾家寵物店阿？當初全聯董事長林敏雄買大潤發因為全部用現金，用少10億元的價格搶贏提出股票加上現金的網家（8044）。不過，大潤發和家樂福的營業利益只有2-3%，東森不追求營業額大，主要要看營業利益率和股東報酬率。

王令麟表示，未來五年東森集團會加強線下店的擴張，包括自然美和寵物店，其中，寵物店朝複合店方式經營，並加強開400-500坪的大型店，如大型的寵物超市，同時也可以增加旗下電商到店取貨的點。在客單價方面，便利店的客單價約80元，但東森寵物店去年的客單價已到780元，今年目標要達1,000元。只要寵物複合店的模式成功，將持續複製，目標2026年達500家。

王令麟表示，強化實體店布局的策略主要考量，雲端行銷雖然是趨勢，但消費者還是需要人性化的活動，像今年春節期間信義區百貨滿到不行，因此OMO是未來方向。

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