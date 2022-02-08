台鐵EMU3000「騰雲座艙」第1萬名旅客産生 獲贈驚喜禮
交通部台鐵局12月29日啟航的EMU3000型新自強號城際列車，目前已有超過17萬名旅客搭乘，而車上超商務艙等級的「騰雲座艙」於今（8）日產生第1萬名幸運旅客，搭乘車次為411次，從關山到台北，台鐵局特別由列車長贈送Rivers隨行杯（米色）驚喜禮物及EMU3000型紀念酒並合影留念。
台鐵局表示，將會持續辦理「騰雲座艙」每1,000名幸運旅客驚喜禮物贈送活動，後續第11,000名旅客、12,000名........至第3萬名旅客共20個名額，都有驚喜禮物另特別加贈第2萬名及第3萬名旅客EMU3000型紀念酒一組。
騰雲座艙最大亮點是專屬精緻的餐飲服務，台鐵局轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等六個餐務室，特製「騰雲座艙限定台鐵便當」，力求展現出台灣各地本土食材美味。座艙並派有兩名服務員隨車服務，旅客可透過官網及APP預選餐點及飲品，上車後由「專人直送」服務（配合防疫需求，目前特色便當及冰淇淋暫不提供，其他餐點及飲品提供提袋，請旅客攜帶下車食用）。
台鐵局誠摯邀請大家來搭騰雲座艙，享受美食拿禮物。
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