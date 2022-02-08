虎年虎力旺 和泰集團投入資金救助小石虎

到底是貓還是石虎?和泰車總經理蘇純興問了這個問題。

但虎就是虎，雖然小了一點,還是比貓大。

和泰車投注資金、心力救助台灣石虎的故事是從去年開始。

去年7月20日，特生中心保育員開著TOYOTA RAV4到台北市動物園，因為出生四個月大的石虎三胞胎中大哥及小妹，已經準備好跟著特生中心保育員回到南投，進行野放訓練，準備獨立生活。之後特生中心將啟動石虎兩兄妹野化訓練準備，包含捕食能力、避敵訓練等等。

這部RAV4就是和泰車所贊助，因為在山區的野放訓練需要四輪驅動，所以和泰車捐了四驅RAV4，因為野放前的訓練需要不少經費，和泰車當然也捐了。

去年9月，特生中心也發起石虎兩兄妹命名活動，最終以「虎力旺」、「虎力秀」出爐，希望大家共同疼惜台灣唯一原生種貓科動物-「石虎」，更祝福石虎兩兄妹充滿活力與希望，並繁衍興旺。

目前石虎兄妹正在進行野放前評估，包含運動能力、親人狀況、躲藏、覓食能力等等，因為訓練的狀況很不錯，預計不久之後，將會進行野放，返回大自然的家。

在此之前，去年9月中秋節連假，南投市民於自家農地發現落水的瘦弱小貓，原想帶回家飼養照護，經比對斑點特徵後為石虎幼獸，通報並送至特生中心野生動物急救站救護照料。小石虎被救援時體重僅224公克，相較同齡野外幼獸多在300公克以上，明顯瘦弱許多，經獸醫師檢查後，發現耳朵邊緣及尾巴都有皮膚問題。經過特生中心急救站細心照料下，從一開始每天定時餵奶、餵藥、梳毛，到現在小石虎已經有屬於自己的小房間，開始以肉食為主，學習野外環境，小石虎從小籠子到大籠子，小房間到大房間，已經長成健康的小石虎了。

為了這隻在大家努力下長大的小石虎，和泰車還為他建立粉絲專頁，現在正幫他取名字，並在平台上提供石虎的相關資料，要讓更多人認識這隻長的像貓的小老虎。

和泰車說，希望石虎兄妹「虎力旺」、「虎力秀」及小石虎都能夠平安長大，在特生中心的悉心照料及野放訓練下，皆能成長茁壯並重返野外。和泰集團對石虎的投入也將是長期性的，將持續關注台灣原生動物，守護台灣這片土地之美。 小石虎有粉專 剛救回來的小石虎萌到不行 救助小石虎 ，虎力旺與虎力秀是主角（和泰車提供）

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