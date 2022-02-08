蛋白爆紅 兩都會區開工量暴增 專家：小心爛尾樓

預售熱翻天，但根據內政部資料，去年全國開工宅數約13萬宅，較前一年小減2.6%，不過仍是金融海嘯以來第二高。觀察各縣市，蛋白區明顯崛起，其中嘉義縣去年開工宅數年增95%，將近一倍最驚人，排名第二的苗栗縣，也大增72%。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，雖然2021年預售持續火熱，各地建案紛傳熱銷，不過在工料雙漲和政府打炒房壓力下，許多業者選擇暫緩開工，讓開工數不增反減。

根據住商統計，2021年全台住宅開工宅數達130,433宅，面積達565萬坪，和2020年相比，宅數減少2.6%，面積縮小2.2%。

六都中，桃園、台中、台南三都增加，台南增加15%最多。雙北，高雄開工量均減少，高雄去年開工約1.4萬宅，較2020年減少約4,000宅，減幅22.9%最多。

六都之外的都會區，表現十分強勢。統計去年開工宅數在一千宅以上的縣市，嘉義縣表現最猛，去年開工2,437宅，較前一年大增95%，將近一倍，苗栗推出2,600餘宅，年增率也逾7成，彰化縣30%位居第三。預售熱度爆表的新竹，去年開工1161宅，增加17%。

觀察開工樓地板面積，苗栗年增71%最多，其次為嘉義縣62%。

徐佳馨分析，六都中桃園台中與台南三都在交通、重劃區等議題發酵下，開工穩定增長；而嘉義、苗栗與彰化等地，也因為園區話題受惠，例如嘉義太保、苗栗竹南的科學園區等，為了能在落實話題之前盡早交屋，也使得開工數量大幅增加。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，2019年以後開工數年年爆量，推案也從蛋黃擴及到蛋白甚至蛋殼，購買預售的民眾要謹慎選擇優質建商，在工料雙漲壓力下，除了缺工可能導致工期延長，建商若倒閉，房子更恐淪為爛尾樓，購屋民眾將蒙受重大損失。 資料來源／住商機構 資料來源／住商機構

商品推薦