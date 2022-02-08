春節期間疫情並未擴大 新天地微型春酒宴詢問度高

春節期間疫情並未擴大，微型春酒宴詢問度明顯提升。新天地餐飲集團（8940）表示，受疫情影響延期大型尾牙，四成企業改辦微型開工春酒，對此，新天地也推出「雙鮑雙蟹聚寶盆菜宴」，要讓企業六六八八一路發。

今年1月上旬桃園機場群聚感染爆發，讓原本應該進入尾牙旺季受到波及，部分公司取消尾牙活動，但多數企業因為早已付訂金，紛紛選擇延至春節後補辦春酒因應，同步觀察年後疫情變化。

新天地指出，在中央與地方政府積極追蹤確診者足跡，民眾升高自我防護與2劑疫苗接種率將近8成的綜效下，春節期間國內新冠疫情並未擴大，台中疫情更相對平穩。

新春開工即將到來之際，許多中部企業在兼顧防疫與激勵員工士氣雙重考量下，採取以部門為單位的微型春酒宴，除可避免大型群聚帶來風險，還可凝聚員工向心力，也讓開工春酒詢問度逐漸回溫。

「請春酒」是年節習俗活動之一，通常擇定初九天公生祭祀後當天或隔天舉行，藉以聯絡親友、員工與廠商之間的感情，並期盼新的一年平安豐收。

鑑於企業對於微型春酒宴的需求，新天地主廚團隊在開春之際，將開運招財納福氣等吉祥之意融入料理中，台中旗下三家門店推出六人份6,688元春酒宴「雙鮑雙蟹聚寶盆菜」，為企業帶來新氣象好福氣。

包括猶如綠茵草地春花綻放的沙拉拼盤、匯聚山珍海味百味聚寶盆菜、形如滿載而歸一帆風順的紙包魚船、事業步步高升好兆頭的臘味米糕，以及納幅招財貓與不倒翁造型點心，為企業開工帶來吉兆，虎年運勢虎虎生豐。

新天地餐飲研發主廚陳昆煌Jerry，不僅多次獲得國內外廚藝大獎，更是型男大主廚、料理123節目的人氣文青主廚，此次將應景討喜的蟹母、口感鮮嫩彈牙鮑魚、花膠、北海道干貝及豐富食材放入銅鍋內，再將花菇、烤鴨、油雞腿、蹄膀經費時耗工前處理後煨煮，各自有味卻不互搶風采。

令人回味再三的是主廚特製蔬食湯頭，利用長年芥菜及大頭菜等5種食材特性為基底熬煮，湯頭入喉回甘韻味十足，同時襯托食材鮮美，紓解過年期間大魚大肉油膩的味蕾。

「雙鮑雙蟹聚寶盆菜」即日起至3月31日販售，前168名還可獲得擁有10萬粉絲的型男大主廚陳昆煌蔬食食譜，六人份春酒宴六道菜原價7,280元，開春優惠價6,688元。新天地強調，虎年初始，就用這套六六八八一路發的招財納福，讓業績躍進、再創事業新天地。

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