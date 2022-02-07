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力山遭供應商爆料積欠貨款 公司：指控不實

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
健身器材大廠力山（1515）。圖／翻攝自力山官網
健身器材大廠力山（1515）。圖／翻攝自力山官網

健身器材大廠力山（1515）今(7)日遭供應商爆料，指稱積欠貨款半年及備貨後訂單突然被刪除，導致大量囤貨讓公司面臨倒閉；力山發布重訊澄清，公司所有交易均按照雙方交易條件進行，並準時付款，並未發生欠貨款事項。

力山表示，供應商在臉書爆料公社的指控不實，已嚴重傷害公司名譽，希望儘快回到理性角度，否則不排除採取法律行動。

力山供應商易宗五金老闆汪世凱指出，易宗主要生產螺絲、螺帽及鉚釘等金屬製品，和力山合作不到二年時間。去年初力山因業績大好，要供應商備料，易宗從每月50萬元的訂單做起，高峰時每月曾出貨上千萬元。

去年由於原物料及人工短缺，易宗不但受邀赴力山開會，也因此提早備料，不料備貨後訂單無預警被刪除，導致囤貨近8,000萬元；另外，力山還積欠約200萬元的貨款半年不還，讓公司經營陷入困難。

汪世凱表示，他除了計畫在力山的大門口召開記者會向外界說明，也已向霧峰分局申請1,000人的集會遊行，準備擇日發動抗議遊行。

對此，力山表示，公司已成立50年，許多供應商夥伴都是幾十年來一路相挺。而近二年因疫情爆發、塞港等因素，市場需求大噴發，原有供應商產能不足以因應，因此陸續引入部分新供應商。

力山強調，每個產業都有淡旺季，但不同產業變化幅度會不同，新進的夥伴也需要時間來適應，對於供應鏈團隊遇到淡旺季的困難，公司都能理解，但力山是上市公司，來自社會大眾的投資，必須受主管機關的監督管理，也不能逾越法律規範。

針對供應鏈團隊中的個別公司，在經營上遇到一些困難，也有些情緒性行為，力山鄭重澄清，與所有廠商的交易，都遵循相關法令進行，按照雙方議定的交易條件準時付款，絕不會有積欠貨款的情事，更遑論半年之久。

集會遊行 疫情 健身

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