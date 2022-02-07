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原住戶有福了！都更重建海砂屋 「1坪換1坪」還加送停車位

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
北市中山區「躍大直」今（7）日舉行開工動土典禮。記者朱曼寧／攝影
北市中山區「躍大直」今（7）日舉行開工動土典禮。記者朱曼寧／攝影

都更夯，北市又一海砂屋整合完成，中山區「躍大直」今（7）日舉行開工動土典禮，包括建商聖得福建設執行長洪正雄、創意家行銷董事長王明正、立法委員蔣萬安等人均出席，洪正雄表示，原住戶80戶，最後由市府磋商促成都更代拆協調，僅花不到6個月整合成功，且室內坪數以一坪換一坪，並加送車位給原住戶，目前可售40戶，總銷30億元，每坪開價130~150萬元，總價介於4,000~7,000萬元，有望成大直新地標。

「海砂屋更新推手」聖得福建設，繼北市「最貴的海砂屋-大直翠景新村」都更通過，興建中的明水路水岸第一排「最大直」後，再進軍樹海人文聚落中山區大直街，「躍大直」位於台北市大直街巷內，基地763坪，座落於道明國際學校旁，打造地上22層，地下4層，規劃坪數26-53坪，兩、三房產品，共127戶，預計2025年完工。

創意家行銷董事長王明正表示，目前已經有超過100組客人登記預約，主要客層都是附近居民，喜愛山明水秀的環境，且該地緊鄰頂尖國際私校道明外僑，又與實踐大學比鄰而居，生活機能充足，不管是書店、餐飲小吃等，應有盡有，不僅人文素質高，未來地段潛力發展好，人氣相當熱絡。

台北市政府都發局長黃一平表示，「躍大直」是金虎年開工首日第一筆都更案，由於為海砂屋，2016年報核後，也走了五年程序，不過聖得福建設接手後，有效率、快速整合通過，希望藉此成功案例成引導台北市其他都更案也能快速促成，該案從5層公寓將變成22層樓SRC鋼構建築，耐震能力很好，預計3年半後住戶就可以搬回來。

北市中山區「躍大直」今（7）日舉行開工動土典禮。記者朱曼寧／攝影
北市中山區「躍大直」今（7）日舉行開工動土典禮。記者朱曼寧／攝影

都更 海砂屋 建商

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