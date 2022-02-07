都更危老夯拆除面積「史上最大」 台北老宅拆最多
根據內政部統計，2021年全台核發建築物拆除執照達2793件，共6078宅，面積達78萬餘坪，件數寫下921後新高，其中六都在住宅拆除宅數占比達82.7%。住商不動產資深經理徐佳馨指出，近年都更與危老話題夯，加上政策推波助瀾，讓拆除件數寫下新高。但大家房屋副理郎美囡表示，大台北以外的區域改建意願與難度明顯較高，以投資思維進場者應審慎評估。
徐佳馨指出，從六都住宅拆除狀況來看，相較2021與2020兩年，件數與宅數均以雙北增幅最多，台北拆除1672宅最多，其次為新北976宅，台中451宅，台南、高雄均約280宅，拆最少的是桃園，共拆除64宅。
台北市素地少，建商土地來源大多靠舊屋打掉重建，因此老屋拆除案件、宅數，面積都是全台之冠；反觀桃園等地區，由於重劃區多，土地供給充足，建商仍鍾情直接開發，對整合依舊興趣缺缺。
郎美囡表示，拆照數量雖然增加，但比起全台老宅數量仍緩不濟急，雖有危老政策促進城市新陳代謝，不過台北市還是以產權單純的整合案最容易改建。
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