邰智源化身最強求職者 代言求職平台518熊班

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

服務業專屬求職平台「518熊班」今天公佈由出道至今31年、擁有神級工作經歷的「邰哥」邰智源擔任2022年度品牌代言人，希望透過邰哥邰智源「一日職業體驗」的鮮明印象，以及在MZ世代中的高人氣，助力品牌打入年輕市場，擄獲18-34歲目標客群。此外，全新代言廣告影片同步釋出，廣告中邰智源化身「最強求職者」一秒上工，瞬間變身大廚、美髮師、有氧老師等專業服務業人才。

數字科技副總經理邱建銘表示，「自2009年成立至今10多年，我們一直與時俱進、不斷自我挑戰，去年為走出差異化，正式更名為『518熊班』，並將目標放在服務業人才市場。今年選擇邀請邰哥邰智源擔任品牌代言人，除《木曜4超玩》裡「一日系列」單元中鮮明形象外，也是因為在邰哥身上看到勇於挑戰的精神，一路從秀場、電視圈到現在轉戰網路節目，這種突破框架、不自我設限與518熊班不謀而合，相信在邰哥的加持下，518熊班將會有更加亮眼的表現！」

自2016年開始主持網路節目《木曜4超玩》，藝人「邰哥」邰智源在「一日系列」單元至今體驗超過100種職業工作內容，其中絕大多數皆為服務業相關職業，豐富經驗堪稱服務業人才中「最強求職者」。經歷眾多服務業職業體驗後，邰哥對於台灣服務業人員讚譽有加，表示：「台灣服務業從業人員算是全世界數一數二有禮貌，常把『請』、『謝謝』、『對不起』、『麻煩您』等掛在嘴上。」然而，大眾對於服務業多少帶有些刻板印象，對此邰哥亦表示，「職業不分貴賤或是發展好壞，如果沒有超商店員、餐廳服務員這些服務業夥伴們的奉獻，我們不可能有這麼便利的生活，因此每一位服務業從業人員都是非常重要的。」

對於受邀擔任518熊班品牌代言人，邰哥說：「沒想到在《一日系列》體驗這麼多職業後，竟然讓自己成為求職平台代言人，很高興這次能與518熊班合作，希望能藉此讓大家更加了解各種不同的服務業工作，為翻轉服務業刻板印象盡一份力。」

邰哥最後也對志向為服務業的求職者鼓勵：「『助人為樂、日起有功』，幫助或服務別人是一件快樂的事，雖然不是要立竿見影，但每天都有很好的反饋在等你。」為歡慶518熊班品牌代言人正式公佈，即日起至3月31日只要於活動網站上參加活動，就有機會將iPhone13 pro、iPad pro、Mac book air等apple大獎帶回家。

求職 邰智源

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