經貿辦：去年對新南向出口額創新高 增幅大於陸美日

行政院經貿談判辦公室今（7）日表示，台灣於去年對新南向國家出口額達825.8億美元，創歷史新高，且對新南向出口成長幅度達35.2%，高於對全球整體、中國大陸或日本、美國等市場成長率。

經貿辦說，台灣在2021年對新南向18國出口額825.8億美元，創歷史新高，超越2019年疫情前的水準631.1億美元，創新南向政策2016年推動以來最佳成績。

經貿辦表示，其中積體電路出口，占台灣對新南向整體出口占比近四成，其次資通訊產品及零件、半導體裝置及製造半導體之機器、光學元件、石油製品、熱軋鋼製品、塑橡膠原料及有機化學品等產業亦為台灣向新南向國家出口大宗。

若從出口市場來看，經貿辦指出，台灣對新南向國家出口成長幅度（35.2%）高於對全球整體的出口成長幅度（29.4%），亦高於對中國大陸（25%）、日本（25%）、美國（30%）等主要市場成長率。

經貿辦說明，我國不僅對新南向國家出口表現亮眼，台灣與新南向國家雙向投資也成長顯著。2021年對新南向國家投資121案，投（增）資58億2,835萬美元，較2020年同期增加105.97%。

其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國，主要投資案包含環球晶圓股份有限公司（6488）以25億美元增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.、聯發科技股份有限公司（2454）以10億美元增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD.、國泰人壽保險股份有限公司以4億美元增資越南國泰人壽保險股份有限公司等。

而新南向國家來台投資529案，投（增）資約10億美元，則較2020年同期增加162.32%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳洲等，新南向國家外商看好台灣市場發展前景。這些數據不僅顯示政策推動方向正確，更說明新南向國家在未來經濟復甦與全球供應鏈移轉下的重要性持續攀升。

經貿辦強調，新南向政策是國家整體對外策略的一環，除了經貿數據亮眼外，更充分發揮台灣軟實力；藉由共享資源、人才與市場等，創造互利共赢；在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面，深化台灣與新南向夥伴國更多元的實質關係。

經貿辦期許，2022年政府將繼續推動新南向政策，持續以務實作為協助台商因應國際政經局勢變化，掌握實質商機，為台灣下世代經濟及社會繁榮奠定扎實前景。

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