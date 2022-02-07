聽新聞
test
0:00 / 0:00

經貿辦：去年對新南向出口額創新高 增幅大於陸美日

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院經貿談判辦公室今（7）日表示，台灣於去年對新南向國家出口額達825.8億美元，創歷史新高，且對新南向出口成長幅度達35.2%，高於對全球整體、中國大陸或日本、美國等市場成長率。

經貿辦說，台灣在2021年對新南向18國出口額825.8億美元，創歷史新高，超越2019年疫情前的水準631.1億美元，創新南向政策2016年推動以來最佳成績。

經貿辦表示，其中積體電路出口，占台灣對新南向整體出口占比近四成，其次資通訊產品及零件、半導體裝置及製造半導體之機器、光學元件、石油製品、熱軋鋼製品、塑橡膠原料及有機化學品等產業亦為台灣向新南向國家出口大宗。

若從出口市場來看，經貿辦指出，台灣對新南向國家出口成長幅度（35.2%）高於對全球整體的出口成長幅度（29.4%），亦高於對中國大陸（25%）、日本（25%）、美國（30%）等主要市場成長率。

經貿辦說明，我國不僅對新南向國家出口表現亮眼，台灣與新南向國家雙向投資也成長顯著。2021年對新南向國家投資121案，投（增）資58億2,835萬美元，較2020年同期增加105.97%。

其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國，主要投資案包含環球晶圓股份有限公司（6488）以25億美元增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.、聯發科技股份有限公司（2454）以10億美元增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD.、國泰人壽保險股份有限公司以4億美元增資越南國泰人壽保險股份有限公司等。

而新南向國家來台投資529案，投（增）資約10億美元，則較2020年同期增加162.32%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳洲等，新南向國家外商看好台灣市場發展前景。這些數據不僅顯示政策推動方向正確，更說明新南向國家在未來經濟復甦與全球供應鏈移轉下的重要性持續攀升。

經貿辦強調，新南向政策是國家整體對外策略的一環，除了經貿數據亮眼外，更充分發揮台灣軟實力；藉由共享資源、人才與市場等，創造互利共赢；在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面，深化台灣與新南向夥伴國更多元的實質關係。

經貿辦期許，2022年政府將繼續推動新南向政策，持續以務實作為協助台商因應國際政經局勢變化，掌握實質商機，為台灣下世代經濟及社會繁榮奠定扎實前景。

新南向政策 國泰人壽保險

延伸閱讀

花旗個金賣星展 五關鍵數字曝光

農曆新年假期過後 新加坡確診人數激增首度破萬

日本農產食品出口額首度破兆 台灣為第4大買主

新加坡公宅「組屋」是國家驕傲 但真的所有居民都滿意？

相關新聞

台開爆父女爭經營權 門深鎖 誰是董座未定案

台開爆發父女經營權之爭，誰是董座未定案，邱于芸開工首日辦公室被鎖，無法進入電腦和財會系統行使職權。台開最大股東麒麟船務代...

企業風雲／肉鬆老字號新東陽 靠這2招稱霸國道服務區

去年8月，西螺服務區重新招標，新東陽擊敗宿敵南仁湖，將在今年3月正式接掌西螺服務區。約訪的這一天，新東陽二代、總經理麥升陽難掩喜悅，他透過ipad裡一張張示意圖，預告西螺服務區年底亮相時，將結合傳統與時尚演出大變身。

產業前線／鮮乳坊、茶籽堂、成真咖啡都搶進 為何它們要當B型企業

ESG浪潮來襲，永續經營學成為大老闆們的新試卷，為接軌國際，加速通關ESG，中小企業更積極成為被認證的「B型企業」。根據B型企業協會統計，近二到三年台灣B型企業家數成長率約15%，目前已有33家B型企業，除了有大家熟知的鮮乳坊、茶籽堂、Come True COFFEE等企業外，也有近來剛加入的美科實業，以及擁有台積電、日月光、IBM、Intel等高科技大廠客戶的嘉澎塑膠等企業品牌。

大台中房市火熱 ALC輕質磚生產線供不應求

國產建材實業展現全建材版圖的企圖心，國產表示，台中廠不僅供應百億國際豪宅與科技廠辦，也成功將國宇ALC輕質磚打進台中房建...

力山遭供應商爆料積欠貨款 公司：指控不實

健身器材大廠力山（1515）今(7)日遭供應商爆料，指稱積欠貨款半年及備貨後訂單突然被刪除，導致大量囤貨讓公司面臨倒閉；...

台開董座父女之爭 最大股東「麒麟船務代理」、三獨董有共識

台開（2841）爆發父女經營權之爭，究竟誰是台開董座，尚未定案，不過針對邱于芸辦公室被鎖、無法進入電腦和財會系統行使職權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。