聽新聞
test
0:00 / 0:00

都更夯！全台拆除面積史上最大 這一區老宅卻不吃香

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據內政部統計，2021年全台核發建築物拆除執照達2,793件，件數創23年高，總拆除面積達78萬餘坪，更創歷史新高，其中住宅有1,447件，共4,148宅，面積達19.2萬坪，六都在住宅拆除宅數占比上達82.7%，專家分析，都更危老以雙北區域最夯，未來有望帶動舊翻新的潮流，較好整合的路段，如敦化南北路，整合後，月暈效應擴散周邊，整體區域價格將逐步抬升。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，近年都更與危老話題夯，但整合成本不低，不過近年房價飆漲，也讓許多地主願意參與其中，加上政策推波助瀾，讓拆除件數寫下1999年的921地震後新高。

2021年全國拆除共6,078宅，六都中，排名依序為台北拆除1,672宅最多，再來新北976宅，台中451宅，台南285宅、高雄280宅、最少的則為桃園64宅。

徐佳馨分析，老屋拆照數量反映區域都更危老熱度，台北市素地少，建商土地來源大多靠舊屋打掉重建，因此台北市老宅最有機會脫胎換骨；反觀桃園，由於重劃區多，土地供給充足，沒什麼建商願意耗時整合改建老屋意願，因此拆除量極低，2020年甚至只有28宅。

綜觀歷史紀錄，全台上回建築物拆除宅數與總樓地板面積高點分別是1997年與2005年，住宅類拆除宅數上回高點為1997年，其後在921因震災影響，讓拆除面積再攀高，時至近年因都更與危老話題發燒，拆除數不斷加溫。

徐佳馨指出，從佔有大多數比重的六都住宅拆除狀況來看，相較2021與2020兩年，件數與宅數均以雙北增幅最多，但宅數不增反減，此外在桃園在件數與宅數雖然在低量，但拆除面積大增，顯見產權單純的個案仍是目前整合的大宗。

另外，台中在件數、宅數與面積均減少，可以看得出在取得素地較容易的區域，雖然房價直直漲，但建商仍舊鍾情於直接開發，對於整合依舊興趣缺缺。

雙北屋齡老舊，不少區域陸續推動都更、危老整合，且整建後含金量高，不過投資進場仍需特別留意。大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，拆照數量雖然增加，但比起全台老宅數量仍緩不濟急，雖有危老政策促進城市新陳代謝，不過台北市還是以產權單純的整合案最容易改建，在大台北以外的區域改建上的意願與難度都明顯較高，建議以投資思維進場者最好審慎評估。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

都更 建商

延伸閱讀

出征桃園市長選舉？鄭運鵬：不急著表態

一表看哪裡老宅無緣翻身 這都一年才拆64宅

專家之眼／錢進房市…要有「換股」思維

台中七期狠甩草悟道新成屋 這豪宅5字頭就稱霸

相關新聞

台開爆父女爭經營權 門深鎖 誰是董座未定案

台開爆發父女經營權之爭，誰是董座未定案，邱于芸開工首日辦公室被鎖，無法進入電腦和財會系統行使職權。台開最大股東麒麟船務代...

企業風雲／肉鬆老字號新東陽 靠這2招稱霸國道服務區

去年8月，西螺服務區重新招標，新東陽擊敗宿敵南仁湖，將在今年3月正式接掌西螺服務區。約訪的這一天，新東陽二代、總經理麥升陽難掩喜悅，他透過ipad裡一張張示意圖，預告西螺服務區年底亮相時，將結合傳統與時尚演出大變身。

產業前線／鮮乳坊、茶籽堂、成真咖啡都搶進 為何它們要當B型企業

ESG浪潮來襲，永續經營學成為大老闆們的新試卷，為接軌國際，加速通關ESG，中小企業更積極成為被認證的「B型企業」。根據B型企業協會統計，近二到三年台灣B型企業家數成長率約15%，目前已有33家B型企業，除了有大家熟知的鮮乳坊、茶籽堂、Come True COFFEE等企業外，也有近來剛加入的美科實業，以及擁有台積電、日月光、IBM、Intel等高科技大廠客戶的嘉澎塑膠等企業品牌。

大台中房市火熱 ALC輕質磚生產線供不應求

國產建材實業展現全建材版圖的企圖心，國產表示，台中廠不僅供應百億國際豪宅與科技廠辦，也成功將國宇ALC輕質磚打進台中房建...

力山遭供應商爆料積欠貨款 公司：指控不實

健身器材大廠力山（1515）今(7)日遭供應商爆料，指稱積欠貨款半年及備貨後訂單突然被刪除，導致大量囤貨讓公司面臨倒閉；...

台開董座父女之爭 最大股東「麒麟船務代理」、三獨董有共識

台開（2841）爆發父女經營權之爭，究竟誰是台開董座，尚未定案，不過針對邱于芸辦公室被鎖、無法進入電腦和財會系統行使職權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。