新春好采頭！燁輝獲全面工廠管理「TMP世界級賞」殊榮

經濟日報 / 記者林政鋒／即時報導

新春好采頭。全球最大單一鍍面鋼廠燁輝（2023），獲得日本全面工廠管理「TMP世界級賞」殊榮，為台灣企業第一家、全球鋼鐵產業第二家，對燁輝商譽有加分效果。

燁輝副董事長吳林茂表示，導入日本TPM(全面工廠管理)活動以來，經由同仁不斷努力，先後取得優TPM優秀賞、優秀繼續賞、特別賞及精進特別賞四個獎項，更進一步取得最高階TPM世界級賞，也是燁輝「成為全球最好鋼鐵製造服務企業」願景的重要指標，全面實現「品質至上」與「客戶至上」兩大理念，且以「智慧化工廠」及「至善化服務」兩大主軸展開。

吳林茂指出，值得一提的是，過程中為了實現「客戶至上」理念，透過業界首創「客戶聲音可視化運作系統」，傾聽客戶聲音，成功掌握客戶真正需求，成功創下經營高峰。同時各項關鍵管理指標KMI及KPI都能達標，涵蓋追求公司持續獲利成長、零故障、零不良、零災害，尤其達成「零公傷」更是最嚴苛考驗，最終一一突破，2022年1月31日日本JIPM協會官網公告通過審查，正式取得日本JIPM協會TPM世界級賞殊榮。

吳林茂強調，請賞並非最主要目的，而是設定一個高目標，讓燁輝同仁有一個共同目標去合作努力達成，且在改善過程中發揮團隊精神，以凝聚同仁向心力。未來將以第一品牌的價值做領航，持續精進世界級的新保養系統、建立最具競爭力的智慧工廠，共同追求碳中和與淨零排放，朝向「全球永遠最好的鋼鐵製造服務企業」的終極目標邁進。

燁輝 日本 鋼鐵

延伸閱讀

國際原子能總署下周赴日審查核廢水 我出發日期仍未定

日本難忘百年前大雪！工廠、村莊多處雪崩 上百人慘被活埋

抄襲、剝削、浪費…SHEIN崛起伴隨爭議

鋼鐵鏈 上半年營運增溫

相關新聞

台開爆父女爭經營權 門深鎖 誰是董座未定案

台開爆發父女經營權之爭，誰是董座未定案，邱于芸開工首日辦公室被鎖，無法進入電腦和財會系統行使職權。台開最大股東麒麟船務代...

企業風雲／肉鬆老字號新東陽 靠這2招稱霸國道服務區

去年8月，西螺服務區重新招標，新東陽擊敗宿敵南仁湖，將在今年3月正式接掌西螺服務區。約訪的這一天，新東陽二代、總經理麥升陽難掩喜悅，他透過ipad裡一張張示意圖，預告西螺服務區年底亮相時，將結合傳統與時尚演出大變身。

產業前線／鮮乳坊、茶籽堂、成真咖啡都搶進 為何它們要當B型企業

ESG浪潮來襲，永續經營學成為大老闆們的新試卷，為接軌國際，加速通關ESG，中小企業更積極成為被認證的「B型企業」。根據B型企業協會統計，近二到三年台灣B型企業家數成長率約15%，目前已有33家B型企業，除了有大家熟知的鮮乳坊、茶籽堂、Come True COFFEE等企業外，也有近來剛加入的美科實業，以及擁有台積電、日月光、IBM、Intel等高科技大廠客戶的嘉澎塑膠等企業品牌。

大台中房市火熱 ALC輕質磚生產線供不應求

國產建材實業展現全建材版圖的企圖心，國產表示，台中廠不僅供應百億國際豪宅與科技廠辦，也成功將國宇ALC輕質磚打進台中房建...

力山遭供應商爆料積欠貨款 公司：指控不實

健身器材大廠力山（1515）今(7)日遭供應商爆料，指稱積欠貨款半年及備貨後訂單突然被刪除，導致大量囤貨讓公司面臨倒閉；...

台開董座父女之爭 最大股東「麒麟船務代理」、三獨董有共識

台開（2841）爆發父女經營權之爭，究竟誰是台開董座，尚未定案，不過針對邱于芸辦公室被鎖、無法進入電腦和財會系統行使職權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。