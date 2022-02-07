新春好采頭！燁輝獲全面工廠管理「TMP世界級賞」殊榮

新春好采頭。全球最大單一鍍面鋼廠燁輝（2023），獲得日本全面工廠管理「TMP世界級賞」殊榮，為台灣企業第一家、全球鋼鐵產業第二家，對燁輝商譽有加分效果。

燁輝副董事長吳林茂表示，導入日本TPM(全面工廠管理)活動以來，經由同仁不斷努力，先後取得優TPM優秀賞、優秀繼續賞、特別賞及精進特別賞四個獎項，更進一步取得最高階TPM世界級賞，也是燁輝「成為全球最好鋼鐵製造服務企業」願景的重要指標，全面實現「品質至上」與「客戶至上」兩大理念，且以「智慧化工廠」及「至善化服務」兩大主軸展開。

吳林茂指出，值得一提的是，過程中為了實現「客戶至上」理念，透過業界首創「客戶聲音可視化運作系統」，傾聽客戶聲音，成功掌握客戶真正需求，成功創下經營高峰。同時各項關鍵管理指標KMI及KPI都能達標，涵蓋追求公司持續獲利成長、零故障、零不良、零災害，尤其達成「零公傷」更是最嚴苛考驗，最終一一突破，2022年1月31日日本JIPM協會官網公告通過審查，正式取得日本JIPM協會TPM世界級賞殊榮。

吳林茂強調，請賞並非最主要目的，而是設定一個高目標，讓燁輝同仁有一個共同目標去合作努力達成，且在改善過程中發揮團隊精神，以凝聚同仁向心力。未來將以第一品牌的價值做領航，持續精進世界級的新保養系統、建立最具競爭力的智慧工廠，共同追求碳中和與淨零排放，朝向「全球永遠最好的鋼鐵製造服務企業」的終極目標邁進。

商品推薦