Jpp-KY業績復甦 元月營收回溫

航太機殼暨沖壓件廠經寶精密Jpp-KY（5284）公告今年元月營收約泰銖1.46億元（約新台幣1.23億元），月增8.8%、年增2.1%，若以泰銖計算，Jpp單月營收已創歷史新高。

Jpp指出，雖然在近期新台幣匯率強勢下轉換的新台幣數字並不明顯，但是在本位貨幣泰銖的成長表現上，創下了公司成立以來營收歷史新高，顯示公司今年營運已表現出強勁的復甦力道

Jpp進一步指出，上月營收成長主力來自於伺服器、數位咖啡飲料機及航太產品線的復甦，尤其是連續兩年受到疫情影響的航太產品已有陸續回溫的跡象，自去年回到五成的航太產品到今年開春回到約七成的水平，讓公司營運回溫。

據悉，Jpp是一家專精客製化精密金屬機構件的設計製造商，主要產品聚焦在航太、通訊、電子等三大產品線，尤其航太是少數幾家專注在歐洲發展的製造商，近幾年陸續併購了ADB、Lutec和Spem三家法國子公司，深入法國航太的製造基地。

然而，2019年受到新冠疫情的影響，航太產業大受打擊，環境驟變下，Jpp積極應對，除在伺服器機殼、機櫃大有斬獲，和客戶新開發的智慧咖啡飲料機也大受市場好評。

此外，Jpp也成功跨入泰國的電動機車製造產業，去年與泰國機車製造商NST合資成立Imotor，發表泰國第一台國產電動機車，並且進一步和泰國能源大廠Banchak合作搶占泰國綠能市場，在疫情逐漸趨緩以及環保意識抬頭下，航太復甦、伺服器新客戶及電動機車等新產品的加入，有助於營運走升。

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