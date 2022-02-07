AT&S搶吃載板商機 重慶新產能加速開出上調財測
載板廠商AT&S積極擴充產能搶食市場大餅，依據AT&S說明，在重慶三廠ABF載板產能提升與效益精進下，將原先21/22財年(2Q21~1Q22)營收預測從先前的年增21%~23%上調至28%~30%。
AT&S觀察，今年首季載板需求仍保持強勁。AT&S也預期，5G應用將繼續推動行動設備領域的增長。儘管半導體短缺，但車用領域預計將出現積極的發展。在5G基礎設施推動建置下，工業領域將在未來一年將持續積極成長，並看好在醫療領域商機。
AT&S也說，仍計劃在本財政年度投資達7億歐元用於新產能擴充和技術。擴充產能還包含馬來西亞與奧地利廠。
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