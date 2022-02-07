AT&S搶吃載板商機 重慶新產能加速開出上調財測

ESG浪潮來襲，永續經營學成為大老闆們的新試卷，為接軌國際，加速通關ESG，中小企業更積極成為被認證的「B型企業」。根據B型企業協會統計，近二到三年台灣B型企業家數成長率約15%，目前已有33家B型企業，除了有大家熟知的鮮乳坊、茶籽堂、Come True COFFEE等企業外，也有近來剛加入的美科實業，以及擁有台積電、日月光、IBM、Intel等高科技大廠客戶的嘉澎塑膠等企業品牌。

2022-02-07 22:45