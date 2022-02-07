榮成元月每股稅前盈餘年減91% 公司：春節和歲休所致

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

榮成（1909）公告1月營收46.35億元，年減0.22%，1月合併營業損益6106.2萬元，年減86%，合併稅前淨利歸屬於母公司業主2007.8萬元，稅前每股盈餘0.02元，年減91%。榮成表示，營收、獲利衰退主要是今年過年較去年早，加上下游客戶較早放春假，且大陸廠有部分紙機安排歲修，因此影響營收獲利表現。

榮成表示，由於1月中旬下游客戶就開始陸續提前放假，公司也順勢安排歲休，加上紙價從去年12月下旬開始下滑，1月價格仍持續回落，因此影響整體營收獲利表現。紙價下跌主要反映市場需求疲軟，不過，預估開工後，需求可望逐漸回穩，加上歲修對2月營運影響減少，營運可望逐步回到正軌。

展望後市，榮成表示，未來三年的重頭戲除了湖北廠將擴產，預計新增45萬噸產能，使總產能提高到432萬噸，並將以提高工紙自用率為目標，預計紙箱產能將增加7.15億平方米，產能將提升到18.81億平方米，由於紙箱算加工設計產業，毛利會比工紙高，背後由榮成自己供給工紙，將比同業有競爭優勢。

榮成今年的動能則來自擴建的龍潭與路竹兩個台灣紙器新廠，其中，龍潭廠將在3月投產，路竹廠則在下半年，法人估，屆時榮成台灣紙器產能將由3.6億平方米增至5.7 億平方米，合計兩岸紙器產能約成長26%，且台灣地區產品毛利率較好，有助於提升獲利表現。

在紙價方面，法人表示，去年12月初陸廠龍頭玖龍紙業漲價未成功，之後紙價便一路下滑，顯示市場需求較弱，加上第1季是紙業傳統淡季，短期紙價上漲機會較低。

榮成 營收 工紙

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