聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情擴散+防控措施加碼 1月財新服務業PMI回落至51.4

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
財新7日公布1月財新大陸服務業PMI為51.4，較上月回落1.7個百分點，仍位於榮枯線上方，但增速放緩至近五個月來最低。財新網
財新7日公布1月財新大陸服務業PMI為51.4，較上月回落1.7個百分點，仍位於榮枯線上方，但增速放緩至近五個月來最低。財新網

疫情擴散、防控措施相應加碼等影響，大陸服務業保持擴張，但擴張勢頭明顯減弱，7日公布的1月財新大陸通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.4，較上月回落1.7個百分點，仍位於榮枯線上方，但增速放緩至近五個月來最低。

財新網報導，企業普遍反映，經營活動擴張的原因是新業務量增加，但疫情及相應的防疫措施制約了整體增速。

先前公布的1月財新中國製造業PMI回落1.8個百分點至49.1，為2020年3月以來最低。兩大行業景氣度同時回落，拖累1月財新中國綜合PMI回落2.9個百分點至50.1，略高於榮枯線。

這一走勢與國家統計局一致。統計局公布的1月製造業PMI為50.1，下降0.2個百分點，服務業商務活動指數下降1.7個百分點至50.3，帶動綜合PMI下降1.2個百分點至51.0。

市場樂觀情緒減弱。1月服務業企業經營預期指數雖然仍大幅高於榮枯線，但卻是16個月來最低。企業普遍表示，一旦疫情消退，市況將會改善，加上新產品開發和新市場拓展，支撐業界對產出的增長預期。不過，與疫情相關的不確定因素仍是企業的主要顧慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示， 1月製造業和服務業景氣度均有所下降，尤其是製造業景氣度已降至收縮區間，境內市場需求低迷，海外需求大幅下滑，就業持續承壓，價格指數平穩，部分原材料價格價位元持續停留在高點仍是隱憂，服務業市場樂觀情緒下降。

王喆進一步指出，2021年12月至2022年1月期間，西安、北京等地出現局部疫情，相關防疫措施的加強對生產、運輸、銷售環節有所制約，「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」之下的經濟放緩壓力進一步凸顯。

疫情 PMI 製造業

延伸閱讀

花蓮中小學7日開學 238所校園防疫消毒

開工防疫 雲縣府人員全面自我健康管理14天

過年買魚貨不忘防疫 高市海洋局加強稽查

陝西本土疫情實現清零 西安累計2053例

相關新聞

台開爆父女爭經營權 門深鎖 誰是董座未定案

台開爆發父女經營權之爭，誰是董座未定案，邱于芸開工首日辦公室被鎖，無法進入電腦和財會系統行使職權。台開最大股東麒麟船務代...

企業風雲／肉鬆老字號新東陽 靠這2招稱霸國道服務區

去年8月，西螺服務區重新招標，新東陽擊敗宿敵南仁湖，將在今年3月正式接掌西螺服務區。約訪的這一天，新東陽二代、總經理麥升陽難掩喜悅，他透過ipad裡一張張示意圖，預告西螺服務區年底亮相時，將結合傳統與時尚演出大變身。

產業前線／鮮乳坊、茶籽堂、成真咖啡都搶進 為何它們要當B型企業

ESG浪潮來襲，永續經營學成為大老闆們的新試卷，為接軌國際，加速通關ESG，中小企業更積極成為被認證的「B型企業」。根據B型企業協會統計，近二到三年台灣B型企業家數成長率約15%，目前已有33家B型企業，除了有大家熟知的鮮乳坊、茶籽堂、Come True COFFEE等企業外，也有近來剛加入的美科實業，以及擁有台積電、日月光、IBM、Intel等高科技大廠客戶的嘉澎塑膠等企業品牌。

大台中房市火熱 ALC輕質磚生產線供不應求

國產建材實業展現全建材版圖的企圖心，國產表示，台中廠不僅供應百億國際豪宅與科技廠辦，也成功將國宇ALC輕質磚打進台中房建...

力山遭供應商爆料積欠貨款 公司：指控不實

健身器材大廠力山（1515）今(7)日遭供應商爆料，指稱積欠貨款半年及備貨後訂單突然被刪除，導致大量囤貨讓公司面臨倒閉；...

台開董座父女之爭 最大股東「麒麟船務代理」、三獨董有共識

台開（2841）爆發父女經營權之爭，究竟誰是台開董座，尚未定案，不過針對邱于芸辦公室被鎖、無法進入電腦和財會系統行使職權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。