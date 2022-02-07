疫情擴散+防控措施加碼 1月財新服務業PMI回落至51.4

受疫情擴散、防控措施相應加碼等影響，大陸服務業保持擴張，但擴張勢頭明顯減弱，7日公布的1月財新大陸通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.4，較上月回落1.7個百分點，仍位於榮枯線上方，但增速放緩至近五個月來最低。

財新網報導，企業普遍反映，經營活動擴張的原因是新業務量增加，但疫情及相應的防疫措施制約了整體增速。

先前公布的1月財新中國製造業PMI回落1.8個百分點至49.1，為2020年3月以來最低。兩大行業景氣度同時回落，拖累1月財新中國綜合PMI回落2.9個百分點至50.1，略高於榮枯線。

這一走勢與國家統計局一致。統計局公布的1月製造業PMI為50.1，下降0.2個百分點，服務業商務活動指數下降1.7個百分點至50.3，帶動綜合PMI下降1.2個百分點至51.0。

市場樂觀情緒減弱。1月服務業企業經營預期指數雖然仍大幅高於榮枯線，但卻是16個月來最低。企業普遍表示，一旦疫情消退，市況將會改善，加上新產品開發和新市場拓展，支撐業界對產出的增長預期。不過，與疫情相關的不確定因素仍是企業的主要顧慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示， 1月製造業和服務業景氣度均有所下降，尤其是製造業景氣度已降至收縮區間，境內市場需求低迷，海外需求大幅下滑，就業持續承壓，價格指數平穩，部分原材料價格價位元持續停留在高點仍是隱憂，服務業市場樂觀情緒下降。

王喆進一步指出，2021年12月至2022年1月期間，西安、北京等地出現局部疫情，相關防疫措施的加強對生產、運輸、銷售環節有所制約，「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」之下的經濟放緩壓力進一步凸顯。

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