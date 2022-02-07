疫情影響三成三企業取消春酒 僅一成八仍有計畫舉行

受疫情影響，不僅年前的尾牙受到波及，根據yes123求職網今（7）日公布的「虎年新春開工調查」顯示，農曆年後18.3%的企業透露，仍有計畫舉行「喝春酒」活動，比例明顯低於去年的24.7%；還有33.6%屬於「原本有，但因防疫關係取消」，以及48.1%屬於「原本就沒有計畫舉行」。

假如春酒照常舉行，預算若與去年相較，其中66.1%屬於「持平」；僅有8.3%屬於「增加」；也有25.6%屬於「減少」。

而揮別牛年，邁向虎年，上班族對於新的一年，不但訂下工作目標，也有不少話想對企業主表達。根據yes123求職網調查顯示，在可複選狀況下，迎接新春開工第一天，一見到「老闆」時，員工最想對他(她)說的話，排名首位的就屬這一句：「可以幫我調薪了嗎？」(71.1%)。

其次為「感謝您的照顧，但是我想準備走人了！」(40.9%)，或是「太小氣了，年終分紅太少了！」(34.4%)。此外，也有三成(30.2%)想表達「看到我的工作表現，可以幫我升官嗎？」，或是22.8%希望「請不要再亂罵人了！」。

此外，調查還顯示，多數上班族自評，要花三天左右才能完全收心，但是對企業而言，大多希望能夠再縮短一點時間，平均容忍勞工朋友，最多花2.1天就要收心，並恢復正常的工作態度。

上述「虎年新春開工調查」，是由yes123求職網於2022年1月13日到1月27日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,227份，信心水準為95%，誤差值為正負2.8%。至於企業部分，有效問卷共985份，信心水準為95%，誤差值為正負3.12%。

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