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食藥署積極推動及落實冷鏈藥品實施GDP

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

衛福部食品藥物管理署今（5）日公布，近來食藥署積極推動藥品實施優良運銷規範（Good Distribution Practice，GDP），要求從事藥品批發、輸入及輸出之藥商應符合GDP規範，以確保藥品在儲存及運送過程中維持良好品質，進而維護國人用藥品質及消費權益。

食藥署表示，已針對藥廠與持有藥品許可證之販賣業藥商實施GDP，再依風險程度持續從事冷鏈藥品（如須冷藏或冷凍疫苗等）批發、輸入及輸出之販賣業藥商納入GDP管理，要求該類藥商自2022年1月1日起應符合GDP規範，以完善國人使用冷鏈藥品之品質與安全性，倘未取得GDP許可者，依規定將不得批發冷鏈藥品。

因此，藥商、醫療機構及藥局採購冷鏈藥品作業時，應確認藥品供應商已取得GDP許可，其許可記載之作業項目應包含「供應（含冷鏈藥品）」；另，倘藥商供應冷鏈藥品予下游藥商（客戶）時，應確認其取得之GDP許可作業項目包含「採購（含冷鏈藥品）」，相關資訊可至食藥署網頁（www.fda.gov.tw）之業務專區-製藥工廠管理GMP/GDP>GDP專區>符合PIC/S GDP藥商名單查詢。

為強化藥品之品質管控，實施藥品GDP係健全藥品供應鏈品質管理的重要措施，食藥署將持續推動全面實施藥品GDP，以完善藥品品質管理制度，讓民眾用藥更安心。

GDP 食藥署

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