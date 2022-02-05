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新春賞屋藏5大風險 內政部：善用定型化契約

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
提醒消費者簽訂預售屋買賣契約注意事項。圖／內政部提供
提醒消費者簽訂預售屋買賣契約注意事項。圖／內政部提供

春節期間，不少民眾趁家人團聚一同賞屋，內政部特別提醒，不動產交易金額龐大，尤其預售屋興建期間長相對風險高，購屋前務必冷靜，審慎評估財務負擔能力及居住需求，並善用內政部版定型化契約，以保障自身權益。

內政部表示，預售屋新制於去年7月1日上路後，新推案於銷售前，應將預售屋資訊及買賣定型化契約報請地方主管機關備查，民眾購屋前可先到「內政部不動產交易實價查詢服務網」（ https://lvr.land.moi.gov.tw/ ）了解建案區位、主要用途、戶數及建商等資訊，多方打聽建商信譽及其興建品質，並可透過實價登錄成交資訊查詢、評估合理市場行情及財務負擔能力，審慎評估購買決策。

內政部說，內政部公告的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」為對消費者權益最基本的保障。經多次聯合稽查發現，預售屋契約中「房地標示及停車位規格」、「房地面積誤差及其價款找補」、「驗收」、「通知交屋期限」及「保固期限及範圍」等5大部分，常會有和定型化契約規定不符的情形，所以特別提醒消費者在簽約前應詳細審閱這些契約內容，不讓自己權益睡著了。

內政部指出，建商與消費者簽訂的預售屋買賣契約，應符合內政部公告的應記載及不得記載事項，建商若違反，可依平均地權條例規定，直接按戶（棟）數處罰6至30萬元。

民眾若發現不動產業者有違規銷售或廣告不實等情形，可向當地直轄市、縣(市)政府檢舉。如有需要內政部版預售屋買賣契約書範本，可至「內政部不動產資訊平台( https://pip.moi.gov.tw/ )」下載。

內政部說，為防杜預售屋投機炒作，去年7月起已限制紅單轉售，另為避免預售屋於簽約後以換約轉售方式，哄抬價格牟利，目前政府正著手修法限制預售屋換約等不法炒作行為，呼籲消費者在購屋時務必審慎衡量居住需求，並考量預售屋交屋期長及其風險，理性評估後再作決定。

內政部 預售屋 建商

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