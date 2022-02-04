汐止、南港近一年房市狂飆 原來有隻看不見的推手

汐止、南港過去一年房市表現亮眼，一般認為，主要是南港重大建設題材發酵，汐止連帶受惠。住展雜誌調查則發現，去年內湖推案僅60億元，創20多年來新低，內湖新屋嚴重缺貨，讓買盤流向中古屋，更外溢至汐止、南港，推升兩地住宅需求與房價。

住展雜誌近日發布2021推案統計，受政府打炒房、營造成本飆漲、預售屋買賣契約備查新制上路等影響，北台灣2021年推案量11,929億元，較前一年減少約1,032億元。

其中台北市2021年推案量僅約2,804億元，較2020年減少361億元、年減約11.4％。

北市量縮幅度最劇烈的是士林區，年減逾350億元、年減幅近七成。推案量最少的則是內湖區，全年案量僅約60億元，創下20多年以來新低。以個案數來看，2021年初，內湖共有15個建案銷售，目前則僅有8個，而且大多是舊案。

住展雜誌研發長何世昌表示，內湖、南港、汐止相接，房市本就容易出現連動。過去大多是比價效應，當內湖房價漲高時，房價相對便宜的南港買氣就會旺起來，而南港房價漲高，汐止買氣就明顯上揚。

去年內湖沒什麼新案，房價起伏不大，不過，由於供給缺貨嚴重，許多買家轉到南港、汐止購屋，成了兩地房市買氣暴升的一大推手。

以南港來說，根據台灣房屋統計，過去兩年南港軟體園區平均房價由一坪62萬漲至72萬，不僅漲幅15%，遠勝過內科園區西湖站、港墘站，平均單價也已超車西湖站的71萬元。

另外，中信房屋統計北市30年以上老宅，去年第三季南港均價每坪49.6萬元，也已超過內湖的49.3萬元。南港老宅近一年上漲近二成，則是全市最多，遠高於全市平均漲幅6.3%。

汐止不遑多讓，根據591統計實價登錄資料，汐止過去一年成交2769筆，在大台北地區僅次於淡水、新莊、板橋、中和，排名第五，打敗新店、三重、林口等房市熱區，而且也擠進全台前十名。

至於汐止房價，根據住展雜誌統計， 過去一年汐止預售屋和成屋推案從均價一坪34.4萬上漲至38.7萬元，年漲幅12.5%，遠高於新北市 平均8%的年漲幅。 資料來源／台灣房屋 資料來源／中信房屋 資料來源／591實價登錄 汐止 記者游智文／攝影

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