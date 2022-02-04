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台中東區房屋移轉數連3年增加 下半年三井LaLaport開張

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市東區近三年的房屋移轉棟數不斷增加，日商三井不動產投資百億元打造的三井LaLaport力拚下半年正式開幕營運，讓東區未來的發展前景看好。圖／台中市政府提供
台中市東區近三年的房屋移轉棟數不斷增加，日商三井不動產投資百億元打造的三井LaLaport力拚下半年正式開幕營運，讓東區未來的發展前景看好。圖／台中市政府提供

台中市東區因鐵路高架化、大車站計畫、建國市場搬遷東區、秀泰廣場進駐，和大智路貫通等因素，近三年的房屋移轉棟數不斷增加，加上日商三井不動產投資百億元打造的三井LaLaport力拚下半年正式開幕營運，讓東區未來的發展前景看好。

市府經濟發展局長張峯源指出，東區是台中早期發展的舊城區之一，但以往因鐵路阻隔，發展受限，但近年在市府重大建設及民間投資挹注下，包括鐵路高架化、大車站計畫、建國市場搬遷東區、秀泰廣場進駐、大智路貫通，以及台中車站新商場台中驛鐵道文化園區營運等，為東區帶來便捷的生活機能及新氣象。

其中，大智路打通完成台中車站前後站都市縫合，可有效整合鐵道、國道客運及公車系統，活絡車站周邊整體發展，並串聯周邊文化景點，吸引觀光人潮，為舊城區發展再添動能，帶動人流及商機。據地政局統計，東區近三年的房屋移轉棟數，由2019年的1002棟、2020年1160棟，到今年11月底的1272棟，呈現逐年成長態勢。

張峯源說，日商三井不動產投資百億元打造的三井LaLaport鄰近台中東區帝國糖廠，是三井布局台中的第二件大型投資案，可創造就業超過2500人，距離台中火車站步行僅需6分鐘，店舖面積佔6.8萬平方公尺，定位為親子型購物中心。

商場預計今年6月上梁，力拚下半年正式開幕營運，屆時東區除秀泰廣場及大魯閣新時代購物中心外，將再添一座指標性購物中心。

他說，LaLaport兩棟主要建物以天橋串聯，外型設計元素呼應鄰近湧泉公園及建國市場，融入東區在地生活文化，預計引進270家店舖，包含國際性流行品牌、國內外知名餐飲品牌、生活消費性商品、大型娛樂設施等，打造一站式消費娛樂天堂，受到消費者高度期待，屆時營運將串聯建國市場、帝國糖廠及湖濱生態園區等景點。

張峯源說，台中經濟成長力道強勁，自市長盧秀燕上任以來，投資總額已高達9198億元，今年購物節更創造291億元消費登錄金額，消費力驚人，吸引百貨零售業看準商機，積極布局台中。目前除了漢神洲際購物中心去年10月29日動工、三井台中港Outlet Park二期於去年底開幕、三井LaLaport也力拚今年開幕營運，未來還有廣三崇光在烏日打造超級娛樂購物城，以及勤美綠園道、麗寶OUTLET MALL都規劃擴大現有商場規模，使得商業發展益發蓬勃。

國道客運 鐵路高架化

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