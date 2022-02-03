國研院動物中心、國防醫學院 共建臨床前疫苗試驗平台
為了全力支援國內新冠肺炎疫苗與藥物的研發與測試，科技部轄下國家實驗研究院國家實驗動物中心（國研院動物中心）3日宣布，該中心與國防醫學院攜手合作，共建臨床前疫苗功效試驗平台。
國防醫學院之「新興傳染病核心設施平台」是由科技部生科司防疫科學計畫補助，提供高防護實驗室進行臨床前動物試驗；而國研院動物中心則協助其完備感染動物後續的檢體分析，包括病理診斷及免疫學相關檢測，剖析動物受到新冠病毒感染後，病毒顆粒在組織中的分佈情形、產生的病徵、免疫反應，及動物在使用潛在藥物或疫苗後，產生的抗體反應、不同免疫細胞群的組織浸潤狀況、免疫細胞的組成改變，以及病理變化上的改變等，用以評估藥物或疫苗的效力。
國研院指出，新冠病毒崛起，爆發嚴重傳染性肺炎，全球疫情持續升溫。且病毒不斷變異，甚至有流感化的趨勢，對醫療體系的衝擊一波接著一波。施打疫苗為全球現階段最佳的防疫策略，不同疫苗對不同病毒株的保護力也有程度上的差異。面對不斷變異的病毒，科技部強力支持科學家們進行藥物和疫苗研發，以期更有效地提升及維持群體免疫力。
國研院動物中心與國防醫學院針對新冠肺炎病毒提出的聯合服務，是國內目前唯一提供由P3動物實驗室攻毒、到免疫組織染色、病理診斷、血液生化分析、免疫生物指標分析等一站式服務的平台，綜合這些檢測即可描繪動物在感染新冠肺炎病毒前後、藥物治療前後、疫苗注射前後之體內免疫反應輪廓，加速國內研發團隊發展有效的治療及保護策略。
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