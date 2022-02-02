環狀線通車12站房價繼續漲 專家揭幕後推手

捷運環狀線自2020年1月通車至今滿兩周年，永慶房產集團統計近二年環狀線各捷運站周邊800公尺內實價成交資料，目前通車的14個站體當中，有12站在通車後房價繼續上漲，其中11個漲幅逾一成，漲幅最多達16%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，環狀線通車以來，新北市政府致力推動各站點土地開發案，已開通的14個站點，就有10站辦理捷運聯合開發案，包含秀朗橋站、景平站、板橋站、十四張站、中和站、橋和站、中原站、板新站、新埔民生站、新北產業園區站。

她表示，透過捷運場站的開發，如捷運共構宅、共構大樓，不只提供優質便利居住環境，商場及辦公空間進駐，也創造大量就業機會，讓大量人潮於捷運沿線流動，為捷運站點周邊經濟帶來正面效益，也帶動沿線房價持續上漲。

根據永慶統計內政部實價登錄資料，自2019年至2021年，環狀線已通車的14站，包括板橋站、板新站、中和站、幸福站、景平站、十四張站、新北產業園區站、秀朗橋站、景安站、大坪林站、新埔民生站等站，房價漲幅都在一成以上。

其中除了幸福站外，其他都有聯合開發案。

近二年環狀線漲幅第一為「板橋站」，2021年住宅均價為51.4萬/坪，近兩年房價漲幅高達16.8%。

陳金萍指出，板橋站位於新板特區，為新北市政府所在，坐擁高鐵、台鐵、客運、捷運板南線及環狀線，以及各大知名百貨公司坐落周邊，如遠百、誠品、環球等，難以超越的區域優勢，讓房價相當具有保值性，吸引許多金字塔頂端客群置產。

2021年成交了多筆高單價豪宅，大幅推升了周邊住宅行情。去年11月也舉行土地開發案的招商說明會，預計興建1萬1,350坪的共構大樓，提供商場、旅館、企業總部及A級辦公空間進駐，投資額估達23億元，未來政經、交通中心的地位將更加不可撼動。

排名第二的是「板新站」，2021年每坪住宅單價約為46.8萬，近兩年房價漲幅為13.9%。

陳金萍說，板新站鄰近新板特區而享有成熟的生活、購物、交通及辦公機能，在環狀線通車後，更是大幅推升當地交通機能，且房價相較於新板特區親民許多，自然吸引不少民眾前往購屋。

此外，板新站也將迎來投資興建金額39億的聯開案，預計興建地上29層的複合式捷運宅，有望引入百貨商場、商辦進駐，打造到站即辦公，到站即到家的生活型態。住宅、商場及辦公匯聚所帶來的效應，對區域發展猶如錦上添花，區域發展潛力前景可期。

另以2021年全年交易量來看環狀線14個站點，由「幸福站」406件交易量拔得頭籌，住宅均價為38.7萬/坪。

陳金萍分析，幸福站位於頭前重劃區與新莊舊市區交會處，發展多年，生活機能完備，房價相對便宜，加上產品多元，受到購屋者青睞，充分滿足不同購屋族群的需求，讓幸福站維持熱絡買氣，成為環狀線交易最暢旺的站點。 資料來源／永慶房屋

商品推薦