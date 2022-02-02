Amber Group收購加密貨幣交易所DeCurret 進軍日本市場

數位金融科技平臺Amber Group子公司WhaleFin Japan日前宣布，收購DeCurret Holdings旗下加密貨幣交易所DeCurret Inc.（以下簡稱「DeCurret」）。DeCurret是日本金融廳核准的加密貨幣服務交易提供商，這也是宣告Amber Group正式進軍日本市場。

成立於2018年的DeCurret，是日本30家註冊在案的加密貨幣交易所之一，擁有包括日本知名金融機構和大型企業在內的35家股東。DeCurret不僅率先提供加密貨幣交易服務，在日本也持續引領整個行業，讓日本消費者更方便進行加密貨幣交易。

業界認為，這次收購是Amber Group和DeCurret的雙贏，結合Amber Group旗下一站式數位金融資產平臺WhaleFin的投資功能，DeCurret的加密貨幣交易優勢以及其廣泛的市場覆蓋率，必將大幅提升日本數位金融市場的潛力。此外，Amber Group管理價值50億美元的數位資產，也將進一步推動日本數位資產交易量。2021年日本數位金融交易率已經增長了7倍，前景可觀。

對於這起引起關注的數位金融併購案，Amber Group首席執行官 Michael Wu表示，「日本是國際重要的加密貨幣金融市場，極具戰略意義。我們非常自豪能將WhaleFin和DeCurret的優勢融合在一起。DeCurret是日本領先的加密貨幣交易所，不僅有豐富的市場經驗以及行業巨頭背書，其以客戶利益至上的理念與WhaleFin不謀而合。

此次收購為我們打下了堅實基礎，我們將繼續以便利的方式增強用戶對數位資產的信心。而DeCurret Holdings首席執行官Kazuhiro Tokita也表示：「我們非常榮幸，讓Amber Group這樣一家快速發展的加密金融公司接手DeCurret。我們衷心希望雙方在日本市場不斷發展，贏得勝利。」

隨著日本市場的數位資產監管形勢不斷發展，Amber Group透過收購DeCurret，未來將在日本金融市場監管下與子公司WhaleFin Japan提供加密貨幣交易等更多服務。

Amber Group首席執行官Michael Wu進一步表示：「我們非常榮幸能在日本，擁有一家日本金融廳核准的加密貨幣交易所，這對我們進軍日本市場，是個重要的里程碑。亦能提升民眾對於數位資產的信任。在我們推動全球化發展，強化數位金融生態系統創新的同時，我們會堅守最嚴格的監管要求與標準，才能不辜負日本金融廳的信任。」

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