眼皮跳又夢見鯉魚 中年男幸運刮中百萬

台灣彩券公司表示，根據南投縣水里鄉的御幸運彩券行描述，有位年約50歲男性，過年期間回水里和家人過年，抽空到投注站買刮刮樂「2,000萬超級紅包」，第一張與第二張都是中2,000元，第三張中了5,000元，決定繼續挑第四張，沒想到居然就刮出100萬元。

該名中獎人開心表示，最近工作期間眼皮一直在跳，加上做夢夢到鯉魚，覺得會有什麼好事發生，所以來買刮刮樂試試運氣，沒想到真的讓他刮中百萬大獎，真的太開心了。

每張售價2,000元的2,000萬超級紅包，為台彩公司農曆春節期間最牛的刮刮樂品項，今年共有五個頭獎2,000萬元、九個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。

台灣彩券公司表示，統計至今年1月30日，已刮出一個2,000萬元、兩個200萬元+BMW休旅車、126個100萬元。

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