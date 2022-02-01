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房價驚見「實打實最大漲幅」 學者預言打炒房結果

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／住宅週報提供
圖／住宅週報提供

國泰房地產指數日前公布去年第四季房價調查，七大都會區全面上揚，其中新北市、新竹縣市、台南市都出現單季11%以上漲幅。全國可能成交價單季漲幅8.18％，也創下2000年以來單季最大漲幅。

國泰房地鳼指數協同研究主持人同學者章定煊分析指出，之前房價上漲，大多是下跌後的修正反彈，但去年是實打實的最大漲幅，而且是繼去年第三季大漲後，再次壓倒式上漲。

令人更吃驚的是，過去房價上漲，銷售速度就會變慢，但第四季30天銷售率維持跟上季差不多17％的高檔水準。由於房市熱到有些建商可能覺得晚賣價格更高，決定延後推案，成交金額因此只增加15％。

其中最熱的地方是新竹，可用滿江紅形容，從成交價、議價、開價、推案量，銷售率，全部都大增或大漲。其次是台中，熱到太平區也漲上去了。

章定煊表示，去年第三季他就預測第四季會很熱，熱到他不敢看調查結果。第四季一如預期，2021Q4銷售率不及格線以下只剩下49案，相較去年同季88案少了過一倍。計算強弱勢比例（14％以上VS14％以下），從去年41.8％大幅上升到125.4％。

內政部去年12月公布新的打房五策，市場形容是打炒房五重拳，但章定煊認為，在房價預期心理之下，恐怕很難徹底壓制下去。

資料來源／國泰房地產指數
資料來源／國泰房地產指數
資料來源／國泰房地產指數
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房價 國泰 炒房 建商 房地產

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