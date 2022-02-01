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12生肖房地產運勢一次看 這四種要小心

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

虎年來到，易經命理風水老師蔡上機表示，過去一年房地產漲的太快太凶，福氣提早用完，今年將面臨洪水氾濫潰堤，土石流衝擊，出現放空下殺。其中有四種生肖特別危險，要特別小心。

首先是生肖屬羊者，今年房地產運勢很差，從事房地產事業工作或投資，可能賠大錢，一無所有，最好別碰。另外買賣交易也要小心，恐有違約、棄約或詐欺、偽造印文等不法之情事。尤其是有夾帶糾紛的案件，小心牽扯官司訴訟、牢獄之災。

其次是生肖屬狗者，今年買賣房地產有高度的風險，在買賣交易契約上，很容易有違約、棄約、糾紛，並可能受相關人事的連累、詐騙、設計、侵吞、謀害，或是被設局侵吞，黑吃黑。

第三為生肖屬馬者，如以房地產為常業者，恐有嚴重之糾紛，或涉及不法，偽造印文、違約等事發生，要特別小心犯官司或牢獄之災。

第四為生肖屬龍者，今年在房地產這部份，相當不利，買賣交易，容易出現糾紛虧損或牽涉官司訴訟事件。本年也易因家產或家庭問題，而與子女關係萌生糾紛衝突，造成家庭失和。

其他生肖今年房地產運勢如下：

肖鼠房地產運勢

從事房地產，尤其不良資產或法拍屋的收購買賣，有利可圖。但過程小心遊走在危險或法律的邊緣。要防夜長夢多，或小人作亂及隱藏性的風險，記得要見風轉舵、見危放手，見好就收、速戰速決，入袋為安。

肖牛房地產運勢

非常適合置產，把現金拿來投資買房地產，買房換房，或獲利了結，都有利可圖，可累積財富，同時也防止破財。尤其從事房地產工作職業，或建商代銷仲介，最為興旺。

肖虎房地產運勢

海外房地產，或從事房地產業務代銷仲介工作，有機會獲得利益財運。但，要速戰速決、見好就收、有賺就跑，才能順利，入袋為安。

如野心過大，想謀求更多利潤，恐會適得其反，招來不利損害之事。

肖兔房地產運勢

如果將錢拿來購置房地產，或花在居家裝潢的費用上，反倒能夠防止金錢的損害及破耗。從事房地產事業或工作，可以幫助客戶獲利，也可以帶動自己的美好財運，縱使是副業或兼職也非常好。

肖蛇房地產運勢

今年房地產或家庭運勢，變動性比較大，買賣房地產易生曲折糾葛，奇奇怪怪的事情很多。如有家產，有機會得自父母的贈與，但可能需要貼一些錢去獲取，或需要供養父母，這也增加了金錢壓力。

肖猴房地產運勢

以房地產為常業者，有機會大賺錢，以收購買賣處理法拍、不良資產的利益為最大。但如私人投資屯房，則要小心財務槓桿壓力過重吃緊問題，或買賣之間易生糾紛。另外海外房地產運勢非常不佳，有高度風險，最好不要碰，以免遭逢嚴重的損害或糾紛。

肖雞房地產運勢

建商代銷地產仲介，或其常業者，在房地產上，大有發展，業績興隆大賺錢。包括海外房地產，也是有利可圖、大發利市。但仍要注意小人眼紅、妒嫉、做梗，搞事、找砸、破壞，所有地產的商機計畫執行案，最好都能保密低調不招搖，避免招來牛鬼蛇神。

肖豬房地產運勢

今年在房地產有機會獲利賺到錢。但需見好就收，即時獲利了結，入袋為安。不宜持久戰，否則夜長夢多，易生變數，利益消失或發生糾紛。海外房地產風險極大，最好不要碰，以免失策虧損，甚至招來官司。代銷仲介業務，也要小心買賣交易之間的糾紛。

海外房地產 運勢

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