台彩2000萬超級紅包 新竹5旬男、年輕人妻刮中百萬

台灣彩券新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，分別在新竹縣新埔鎮、新竹市北區開出百萬大獎！台彩今日指出，中獎人為1名年約50歲的男性及1名年輕人妻，29日分別到新埔鎮「穩中彩券行」、新竹市北區「好運彩券行」，選購上述刮刮樂，幸運刮中百萬獎金。5旬男得知中獎直喊「這個年好過了！」。

穩中彩券行李姓業者指出，中獎的男性年約50歲是新埔人，也是店內的常客，喜歡10這個號碼，習慣性購買此號碼的彩券，也曾因此幸運中過獎。29日前往來買刮刮樂，恰好發現有2張「2000萬超級紅包」刮刮樂並排在一起，剛好都是他的幸運號碼10號，當下覺得這是老天爺的安排，便買了這2張來刮，沒想到其中1張真的幸運刮中100萬元。

李姓業者表示，當下該名男性開心直喊「這個年好過了！」，並表示要好好善用這筆錢做公益，行善念財神爺才會再次降臨。

29日在新竹市也有1名年輕人妻刮中百萬獎金。好運彩券行郭姓業者表示，當天她拜完土地公來開店，就陸續有客人上門，1名樣貌清秀的年輕女性第一次來店消費，一進門就指名要買17號的「2000萬超級紅包」，她刮的時候看起來特別緊張，每個刮區都仔細刮乾淨，並請店家協助對獎確認中獎金額。

郭姓業者說，協助對獎後開心告訴那位小姐，恭喜她中了100萬大獎，但中獎人看起來十分淡定，隨後連忙打電話給老公，告訴他這個好消息，中獎人表示，難以置信自己如此幸運，外表淡定但內心很波濤洶湧，選17號這個吉祥數字，是因為希望與相愛的老公永遠在一起，沒想到真的刮中大獎。

台灣彩券指出，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元加上BMW休旅車、650個100萬元，統計至1月29日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元加上BMW休旅車、121個100萬元。 新竹縣新埔鎮年約50歲男子29日到鎮上「穩中彩券行」，買2張「2000萬超級紅包」刮刮樂，其中1張幸運刮中百萬大獎。圖／穩中彩券行提供

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