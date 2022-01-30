快訊

高雄港群聚+1！停機車接觸2分鐘就染疫 住戶傳家人

吳宗憲女兒吳姍儒出嫁 「憲嫂」張葳葳近照曝光

全台首座「LINE FRIENDS」主題展 服務區來囉

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
LINE FRIENDS國道1號新竹湖口服務區登場。圖/南仁湖提供
LINE FRIENDS國道1號新竹湖口服務區登場。圖/南仁湖提供

LINE FRIENDS國道1號新竹湖口服務區登場。「熊大與兔兔旅遊時光」大型主題展，溫和療癒BROWN熊大+開朗時髦CONY兔兔+雷納德LEONARD超萌小巴+期間限定店〜今年春節上國道服務區必拍。擅長搞創意、行銷服務區的南仁湖（5905）又有新話題誕生了國道打卡點再+１，南仁湖所經營的湖口服務區攜手LINE FRIENDS，直接把紅遍全球的LINE FRIENDS家族搬過來，打造全台首座超萌的「熊大與兔兔旅遊時光」大型主題展。即日起至3月6日止，主題展一開幕就登上LINE熱點榜單，成為國道上新人氣景點，趕緊揪朋友來拍照，也可以到限定快閃店逛逛，入手多款超Q周邊。

全台首座「熊大與兔兔旅遊時光」主題現場直擊

首先一踏進湖口服務區，萌酷又可愛的熊大與兔兔在門口迎接你，除了門口的超萌打卡點，到了大廳的中庭還有更多美拍點！就會看到3米高雷納德LEONARD青蛙充滿旅行風格的小巴，還有熊大IG拍照亭從窗戶探出頭的場景也是粉絲必拍，以及一開始跟熊大是一對的兔兔，徜徉在充滿春天氣息浪漫櫻花之旅的主題牆，每個不同位置都會看到不同的視角，湖口服務區分成北上及南下服務區，想蒐集把「熊大與兔兔旅遊時光」的可愛身影全都拍好拍滿勢必得逛完南北向二座服務區。

逛展覽當然少不了要狂掃周邊商品，走完超好拍展區，再到LINE FRIENDS快閃店逛逛吧。店內有許多開車超實用限定款周邊包括車用安全帶、專用止滑墊、國人去韓必買的擴香瓶及芳香劑和車用臨時停車號碼牌、「熊大與兔兔旅遊時光」主題款T恤、手拿包，抱枕等等近300樣周邊，每一樣都可愛到讓人尖叫阿!!展出期間凡於LINE FRIENDS商店當日消費滿額600元再加碼送「熊大與兔兔金款提袋」，直接回饋用路人啦。

南仁湖結合國際品牌再創服務區新風潮

由高公局委託南仁湖公司自2019年續得標經營的「湖口服務區」，經過斥資近上億的規劃設計，LINE FRIENDS國道1號新竹湖口服務區登場。日前已完成第一階段裝修工程，分為北、南兩站，更有首次進駐國道的肯德基、露易莎、勝十蘭，也引進有星巴克、摩斯，百年老店新復珍、格麥麵包等共約26個品牌，南北兩站分別各有新增商場建案，預計今(2022)年第2季完工。

湖口服務區重新塑造導入LINE FRIENDS主題特色、豐富餐飲及購物選擇，帶給用路人最優質的休憩環境。迎接春節到來，又是手機、相機該上工的時候啦！因為每到這個時候，南仁湖旗下各服務區都會卯起來佈置，讓大家在國道也能體驗濃厚的春節氛圍，湖口服務區3月6日前精心打造超萌「熊大與兔兔的旅遊時光」大型主題展，超萌場景好玩又好拍，快閃店也好好買，上國道不可錯過，希望帶給用路人充滿幸福及歡樂的體驗。

南仁湖經過斥資近上億的規劃設計，LINE FRIENDS國道1號新竹湖口服務區登場。圖/南仁湖提供
南仁湖經過斥資近上億的規劃設計，LINE FRIENDS國道1號新竹湖口服務區登場。圖/南仁湖提供

熊大 國道 LINE

延伸閱讀

當心春節詐騙！健保署提醒：絕不會電話通知異常

過年最佳補給站！4大超商「春節限時優惠」　全家刮刮卡領千元、萊爾富送888元紅包

停用警告！Line「這款功能」只支援到2月底 小心訊息全部消失

健保署Line@官方帳號 春節開啟查詢PCR篩檢院所新功能

相關新聞

別再被假消息騙了！人氣youtuber教你學會判讀3種訊息

看穿假象是極為困難的一件事，沒有任何「這樣做就能完全看穿假象」的方法。只不過，我們還是能盡量降低被騙的風險，那就是「確認是否為第一手消息」。

預售屋換約成打房漏洞 立法院：納入申報登錄應有配套

近來再傳投資客炒房，內政部擬推動修改「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」抑制、打房。立法院法制局近日做出建議，未來...

預售屋土地使用分區不符規定 立院：內政部應禁止銷售

房價居高不下，卻也屢傳預售建案使用執照不符土地使用分區的違法情形，損害購屋者權益。立法院法制局近日建議，預售屋買賣定型化...

全球貨櫃航運 今年看旺

全球貨櫃輪運價連跌三周，但專業機構依舊看好今年營運展望。其中英國知名海運諮詢機構Drewry（德魯里）於最新的Conta...

華航貨機 在美意外受損

航空貨運年前趕出貨，華航一架747-400F貨機在美國時間28日進入芝加哥機場滑行時，因大雪地面濕滑碰撞行李盤櫃，華航表...

產業追蹤／全球拓銷 虛擬展會扮橋梁

近兩年全球爆發新冠肺炎疫情，各大國際展會紛紛取消，傳統實體展會的行銷模式面臨重大挑戰。許多國際買家過去主要是透過參加各大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。