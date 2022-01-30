全台首座「LINE FRIENDS」主題展 服務區來囉

LINE FRIENDS國道1號新竹湖口服務區登場。「熊大與兔兔旅遊時光」大型主題展，溫和療癒BROWN熊大+開朗時髦CONY兔兔+雷納德LEONARD超萌小巴+期間限定店〜今年春節上國道服務區必拍。擅長搞創意、行銷服務區的南仁湖（5905）又有新話題誕生了國道打卡點再+１，南仁湖所經營的湖口服務區攜手LINE FRIENDS，直接把紅遍全球的LINE FRIENDS家族搬過來，打造全台首座超萌的「熊大與兔兔旅遊時光」大型主題展。即日起至3月6日止，主題展一開幕就登上LINE熱點榜單，成為國道上新人氣景點，趕緊揪朋友來拍照，也可以到限定快閃店逛逛，入手多款超Q周邊。

全台首座「熊大與兔兔旅遊時光」主題現場直擊

首先一踏進湖口服務區，萌酷又可愛的熊大與兔兔在門口迎接你，除了門口的超萌打卡點，到了大廳的中庭還有更多美拍點！就會看到3米高雷納德LEONARD青蛙充滿旅行風格的小巴，還有熊大IG拍照亭從窗戶探出頭的場景也是粉絲必拍，以及一開始跟熊大是一對的兔兔，徜徉在充滿春天氣息浪漫櫻花之旅的主題牆，每個不同位置都會看到不同的視角，湖口服務區分成北上及南下服務區，想蒐集把「熊大與兔兔旅遊時光」的可愛身影全都拍好拍滿勢必得逛完南北向二座服務區。

逛展覽當然少不了要狂掃周邊商品，走完超好拍展區，再到LINE FRIENDS快閃店逛逛吧。店內有許多開車超實用限定款周邊包括車用安全帶、專用止滑墊、國人去韓必買的擴香瓶及芳香劑和車用臨時停車號碼牌、「熊大與兔兔旅遊時光」主題款T恤、手拿包，抱枕等等近300樣周邊，每一樣都可愛到讓人尖叫阿!!展出期間凡於LINE FRIENDS商店當日消費滿額600元再加碼送「熊大與兔兔金款提袋」，直接回饋用路人啦。

南仁湖結合國際品牌再創服務區新風潮

由高公局委託南仁湖公司自2019年續得標經營的「湖口服務區」，經過斥資近上億的規劃設計，LINE FRIENDS國道1號新竹湖口服務區登場。日前已完成第一階段裝修工程，分為北、南兩站，更有首次進駐國道的肯德基、露易莎、勝十蘭，也引進有星巴克、摩斯，百年老店新復珍、格麥麵包等共約26個品牌，南北兩站分別各有新增商場建案，預計今(2022)年第2季完工。

湖口服務區重新塑造導入LINE FRIENDS主題特色、豐富餐飲及購物選擇，帶給用路人最優質的休憩環境。迎接春節到來，又是手機、相機該上工的時候啦！因為每到這個時候，南仁湖旗下各服務區都會卯起來佈置，讓大家在國道也能體驗濃厚的春節氛圍，湖口服務區3月6日前精心打造超萌「熊大與兔兔的旅遊時光」大型主題展，超萌場景好玩又好拍，快閃店也好好買，上國道不可錯過，希望帶給用路人充滿幸福及歡樂的體驗。 南仁湖經過斥資近上億的規劃設計，LINE FRIENDS國道1號新竹湖口服務區登場。圖/南仁湖提供

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