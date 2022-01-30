嘉義奇特房市 一碗雞肉飯透露房價行情

一個區域房價高低，除了看交通、機能，也有一些另類指標，常用的如麥當勞，大型賣場等。東森房屋研究中心分析嘉義市實價登錄資料發現，嘉義市五間雞肉飯名店的雞肉飯售價，與店址所在之方圓2.5公里之平均單價呈現正相關。雞肉飯售價似乎也反映周遭房價。

東森房屋嘉義諸羅山加盟店賴建龍店東表示，嘉義市分為東、西兩區，以位處市中心西區「蕭老師火雞肉飯」來說一碗雞肉飯售價30元，周遭2.5公里之平均房價為每坪13.2萬元。離市區較遠之「李ㄟ火雞肉飯」內用價一碗僅需20元，周圍均價則為11.9萬元。

賴建龍表示，餐飲店家經營成本除了人力與食材外，尚有店面取得成本，因此若當地房價較高，反映在終端產品售價上是符合市場法則的，因此若對嘉義市房地產市場有興趣，過年返鄉、出遊期間不妨到嘉義市雞肉飯名店一探究竟。

賴建龍表示，嘉義市建築密集，近年新建案多往市中心外圍延伸，由於嘉義市房價基期較低，也使得這波漲幅格外有爆發力，近五年整體漲幅近30%。主力客群多為當地換屋族居多，也有許多北漂族，看中嘉義市之生活品質與城市人文而移居。

目前區域內主力產品分為電梯大樓住宅以及透天厝，新成電梯大樓目前單價約在22至30萬元之間，後者總價則已突破千萬，指標建案如博東二路上之「金石成大砌」，開價已突破4,000萬元。

賴建龍表示，嘉義市房屋交易熱絡，土地也不惶多讓，目前單坪土地行情約在20至40萬元之間，如近期營造建設在新生、博東路購入之1,700多坪土地，單價落在33萬元，考量建築以及土地取得成本，未來建物單坪價位至少30萬元。

對於未來房市，賴建龍表示，以五年30%的漲幅來說，嘉義市房市可說已進入高點，但仍會持續緩漲且難跌。 資料來源／東森房屋 嘉義街景 記者游智文／攝影

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