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刮刮樂獎項 首個200萬加BMW休旅車竹北刮出

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北即時報導

台灣彩券公司今(30)日表示，農曆春節期間最夯的刮刮樂「2,000萬超級紅包」，九個貳獎獎項「200萬元+BMW休旅車」已經開出一個，根據新竹縣竹北市的財鑫彩券行描述，幸運刮中的是對年約40幾歲的夫妻。

這對夫妻當天開車經過投注站，看到店外張貼許多文宣廣告，平常不常買彩券的先生突然來了靈感停下車，請太太下車買張 2,000萬超級紅包刮刮樂，太太下車後挑了一張500元及一張售價2,000元的2,000萬超級紅包。

他們先刮了500元的，中了5,000元，兩人很高興有好彩頭，繼續刮2,000元的。因為平常沒有刮大面額的刮刮樂，刮完請店家幫忙對獎，沒想到是幸運刮中 2,000萬超級紅包的貳獎，200萬加BMW休旅車。

夫妻兩個當時很淡定的問：「喔，是喔？那這張是中了多少錢？」還問了領獎及兌獎期限，便淡定的離開了。

財鑫彩券行的安小姐表示，夫妻離開時，緊握的雙手有小小的顫抖，神情中有掩蓋不住的中獎喜悅，依稀聽到夫妻小小聲的說：「我們那台車開了那麽久了，剛好可以換了。」

每年春節最受矚目的2,000萬超級紅包，今年共有五個頭獎2,000萬元、九個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。台彩公司表示，統計至今年1月28日，已經刮出一個2,000萬元、一個200萬元+BMW休旅車、119個100萬元。

彩券行 紅包 BMW 刮刮樂 春節

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