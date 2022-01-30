聽新聞
test
0:00 / 0:00

預售屋換約成打房漏洞 立法院：納入申報登錄應有配套

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

近來再傳投資客炒房內政部擬推動修改「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」抑制、打房。立法院法制局近日做出建議，未來預售屋換約須申報登錄應有配套，若要刑罰規範，應避免過度犯罪化。

但法制局也提到，目前預售屋買賣定型化契約規定，解約違約金最高可達房地總價款金額15%過高，應適度調降。

為遏止投資客揪團炒房，利用換約轉售哄抬獲利，以不實實價登錄墊高交易價格炒作，內政部去年底著手推動修改「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」部分條文修正草案規範、打房。

內政部新一波打房修法，主要目標在限制預售屋或新建成屋換約轉售，嚴懲意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，並要求預售屋買賣契約解約時須申報登錄，建立不動產炒作銷售、買賣或成交資訊申報違規的檢舉及獎金制度，私法人取得住宅用房屋採許可制。

根據內政部統計，實價登錄2.0新制自去年7月上路以來，共有9.5萬筆預售屋銷售資料，同期間網路平台上約有1.8萬筆預售屋待換約資訊，等同有近二成預售屋交易者，想在短時間內獲利了結，換約是預售屋炒作最重要管道。

法制局表示，近期預售屋銷售建案多採分批限量銷售，炒房客常利用揪團簽約後再「換約轉售」手法，製造搶購完銷假象，造成消費者恐慌，促使建案售價上漲。

此外，法制局也點出，預售屋實價登錄在市場多頭時會助漲房價，有些預售屋成交價揭露後，其他個案會跟進調漲價格，「實價」變「時價」，房價越墊越高。

法制局認為，內政部推動限制預售屋換約，雖可遏止假性買賣炒作，但往後購屋者只能向建商購屋或解約，解約時恐須支付高額違約金；而政府對「炒房」定義不明，把私法人、預售屋換約當炒房祭出刑罰，恐有違憲法保障人民財產權之虞。

法制局建議，為確保實價登錄資訊正確性，杜絕預售屋市場炒作，後續要求預售屋換約須申報登錄應有配套；就意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為即使要祭出重罰，也應衡酌必要性，避免過度犯罪化。

此外，法制局認為，目前預售屋買賣解約，違約金最高可達房地總價款金額15%過高，內政部應酌予調降預售屋與新成屋解約違約金上限規定，保障購屋者權益。

預售屋 內政部 炒房

延伸閱讀

預售屋土地使用分區不符規定 立院：內政部應禁止銷售

買不起台北房！年薪百萬男轉攻台中新房 網點最大問題

查核預售屋建案 8案無建照就攬客

內政部打炒房翻修法案 趕上半年審查

相關新聞

預售屋換約成打房漏洞 立法院：納入申報登錄應有配套

近來再傳投資客炒房，內政部擬推動修改「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」抑制、打房。立法院法制局近日做出建議，未來...

預售屋土地使用分區不符規定 立院：內政部應禁止銷售

房價居高不下，卻也屢傳預售建案使用執照不符土地使用分區的違法情形，損害購屋者權益。立法院法制局近日建議，預售屋買賣定型化...

華航747-400F貨機 降落芝加哥機場後發生碰撞

美國天候不佳，華航（2610）自安格拉治起飛的747-400F貨機、CI5240 航班，當地時間1月28日上午05:10...

星巴克也用這招！頂尖YouTuber說話技巧...盡可能多喊對方名字更親切

短時間內喊兩、三次對方的名字，例如：「某某先生／小姐，請問您是否已經在哪裡聽過這件事了？」而不是：「我想您應該已經在哪裡聽說過這個話題了。」光是聽到自己的名字，對方就會覺得與你的距離縮短了。一旦喊上兩、三次，感覺更加充滿親近感。

南科周遭新都計區變更案各方關切 市府：已報中央審查

許多業者民眾關心的南科園區周遭ABCDENO等各都市計畫區變更案，市政府今天表示，已趕在春節前報請中央審查。

資金回流轉往不動產 學區、交通便利性皆成熱議焦點

本次《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 房地產產業資料庫》追蹤「建商品牌」 2021年10月到12月網路聲量，並從中挑選出表現優秀及成長幅度大的品牌做進一步評析，挖掘網友針對建商的討論內容，從社群觀測的角度一窺後疫情時代下，房地產市場消費者的社群口碑與需求趨勢變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。