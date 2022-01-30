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預售屋土地使用分區不符規定 立院：內政部應禁止銷售

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
新店碧潭水岸豪宅「國賓大苑」。圖／取自Google Map
新店碧潭水岸豪宅「國賓大苑」。圖／取自Google Map

房價居高不下，卻也屢傳預售建案使用執照不符土地使用分區的違法情形，損害購屋者權益。立法院法制局近日建議，預售屋買賣定型化契約應載明使用用途，不符土地使用分區建案應禁止銷售，避免買賣爭訟。

法制局點名，除廣為人知工業區土地蓋豪宅的「工業宅」外，包含新店碧潭水岸豪宅「國賓大苑」、新北市「上碧潭」、嘉義「印象西湖」、嘉義「濱湖高第」、高雄「聯上湖美學」等建案則都是「旅館用地變豪宅」銷售。

法制局表示，違反土地使用分區的豪宅建案中，「印象西湖」、「濱湖高第」及「聯上湖美學」還都曾被公平會以廣告不實開罰過；「國賓大苑」則疑似有公務員協助建商刪去使用執照加註事項中「禁止分戶出售」文字的違法情形。

「都市計畫法」規定，都市計畫得劃定不同使用分區，例如住宅區、商業區、工業區或特定專用區，分別予以不同程度之使用管制，住宅區供居住劃設，商業區及工業區則分別做為商業及工業活動使用，旅館區是做為開發旅館用途。

法制局表示，現今諸多建案中銷售的工業宅或旅館宅，外觀與一般住宅無異，對購屋民眾而言難以分辨，僅就價格、環境跟生活機能是否便利條件做考慮，忽略該建築物所屬使用分區，甚至不知使用分區管制規定。

法制局指出，建商對不符土地使用分區的建案，又常以廣告文宣、銷售或代銷人員不乏以不實廣告或說詞，將其包裝成標準房、廳格局、生活機能良好，尚標榜學區、水質等屬住家用途之賣點銷售，更讓購屋者難以察覺其中問題。

法制局表示，購屋者入住違反土地使用分區住宅，一旦遭地方政府認定違反建築法或都市計畫法，裁罰6萬至30萬元罰鍰至改善為止，甚至有被拆除風險，影響權益巨大，政府也有責任加強事前防範措施。

法制局建議，未來預售屋買賣定型化契約應載明使用用途與坐落的土地使用分區，讓一般民眾得以理解該建物是否可做為一般住宅使用，確定與購買目的是否相符；對於不符合土地使用分區建案應禁止銷售，避免傷害民眾權益與之後買賣爭訟。

建案 豪宅 廣告不實

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