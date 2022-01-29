快訊

黃曉明、baby最後合體畫面曝光 男方舉動慘遭網友嘲諷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南科周遭新都計區變更案各方關切 市府：已報中央審查

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科周遭新都計區變更案各方關切，市府表示已報中央審查。記者周宗禎／翻攝
南科周遭新都計區變更案各方關切，市府表示已報中央審查。記者周宗禎／翻攝

許多業者民眾關心的南科園區周遭ABCDENO等各都市計畫區變更案，市政府今天表示，已趕在春節前報請中央審查。

近年南科園區建廠用地出租率超過99％，總面積約1千公頃園區發展已近飽和。市府表示為因應南科整體發展需求，提升周邊生活服務機能，去年啟動南科A到E、N、O等7區都市計畫規畫作業，全案12月底都委會審議通過提報中央審查。

市長黃偉哲表示，A~E、N、O等7區計畫面積約431公頃，主要以烏橋中路為界，以西區塊A、B、C、D及部分E區提供產業支援服務為主；以東區塊的E、N、O區提供生活服務機能為主，能加速建構完整產業及居住生活圈，健全整體發展。

都發局長莊德樑表示，緊鄰南科西北側A、B、C、D及E開發區塊能滿足基本住宅需求，因鄰近安定交流道有極佳交通區位條件，為活絡地方商業活動，劃設部分商業區，考量未來醫療服務需求留設醫療用地。考量未來仍有產業用地需求，預留產業及相關產業支援用地，作為下游廠商發展腹地及提供運輸、倉儲及相關技術服務業。

N、O區緊鄰已開發LM區，主要為住宅區及商業區，以西拉雅大道串連L、M區與F、G區，提供居住服務為主，另預留4.5及2.5公頃學校用地。

莊德樑指出，後續仍須內政部都市計畫委員會審議，及地政司土徵小組審議通過，市府地政局才接續辦理區段徵收作業。相關報部書、圖可至都發局網站(https://udweb.tainan.gov.tw)公告事項查詢及下載。

都市計畫 區段徵收

延伸閱讀

台積電南科擴廠／台南房價飆 麵店老闆娘：投機客炒作

台積擴廠效應／裝潢業：台南房價太離譜了

台積電擴廠效應／小黃司機：收入變多了

台積擴廠 磁吸效應太強 引發缺工

相關新聞

南科周遭新都計區變更案各方關切 市府：已報中央審查

許多業者民眾關心的南科園區周遭ABCDENO等各都市計畫區變更案，市政府今天表示，已趕在春節前報請中央審查。

運價指數 連三周走跌

中國大陸開始放農曆新年假期，亞洲出口的貨量減少，上海航交所昨（28）日公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續第三...

資金回流轉往不動產 學區、交通便利性皆成熱議焦點

本次《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 房地產產業資料庫》追蹤「建商品牌」 2021年10月到12月網路聲量，並從中挑選出表現優秀及成長幅度大的品牌做進一步評析，挖掘網友針對建商的討論內容，從社群觀測的角度一窺後疫情時代下，房地產市場消費者的社群口碑與需求趨勢變化。

爭台開董座 邱復生父女交戰

去年東元父子經營權之爭才告一段落，上市公司台開也上演邱復生、邱于芸父女的董座之爭。台開董事長邱于芸上任僅一百四十多天，因...

萬海 年終最高領16個月

萬海航運年終獎金昨（28）日出爐，傳出最高領到16個月，平均區間在10至13個月之間，考績較差者也會領到不足10個月外加...

駱秉正 任永豐餘投控總座

永豐餘投控總經理蔡維力因個人因素辭職後，永豐餘昨（28）日召開臨時董事會，通過瑞士銀行前台灣區董事總經理駱秉正接任總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。