南科周遭新都計區變更案各方關切 市府：已報中央審查

許多業者民眾關心的南科園區周遭ABCDENO等各都市計畫區變更案，市政府今天表示，已趕在春節前報請中央審查。

近年南科園區建廠用地出租率超過99％，總面積約1千公頃園區發展已近飽和。市府表示為因應南科整體發展需求，提升周邊生活服務機能，去年啟動南科A到E、N、O等7區都市計畫規畫作業，全案12月底都委會審議通過提報中央審查。

市長黃偉哲表示，A~E、N、O等7區計畫面積約431公頃，主要以烏橋中路為界，以西區塊A、B、C、D及部分E區提供產業支援服務為主；以東區塊的E、N、O區提供生活服務機能為主，能加速建構完整產業及居住生活圈，健全整體發展。

都發局長莊德樑表示，緊鄰南科西北側A、B、C、D及E開發區塊能滿足基本住宅需求，因鄰近安定交流道有極佳交通區位條件，為活絡地方商業活動，劃設部分商業區，考量未來醫療服務需求留設醫療用地。考量未來仍有產業用地需求，預留產業及相關產業支援用地，作為下游廠商發展腹地及提供運輸、倉儲及相關技術服務業。

N、O區緊鄰已開發LM區，主要為住宅區及商業區，以西拉雅大道串連L、M區與F、G區，提供居住服務為主，另預留4.5及2.5公頃學校用地。

莊德樑指出，後續仍須內政部都市計畫委員會審議，及地政司土徵小組審議通過，市府地政局才接續辦理區段徵收作業。相關報部書、圖可至都發局網站(https://udweb.tainan.gov.tw)公告事項查詢及下載。

商品推薦