SCFI連3周走跌 但指數及運價跌幅皆縮小
中國大陸本周開始放農曆新年假期，亞洲出口的貨量減少，上海航交所今（28）日公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續第3周走跌，跌幅不到1%，僅0.84%，可以看出來各運價跌幅都縮小，僅遠東-美東線的跌幅3%較大。
最新出爐的運價當中，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）本周為連續第三周下跌，指數小跌0.84%，來到5010.36點。其中，歐洲線表現較平穩，遠東-地中海每TEU（20呎櫃）小跌0.03%，運價來到7520美元；遠東-歐洲線每TEU（20呎櫃）的運價7780美元，下跌0.04%。
大家最關注的美西線每 FEU（標準40呎櫃）本周小幅回檔，表現比美東線平穩，小跌0.24%，價格來到7957美元；遠東-美東線表現最疲軟，本周下跌3%，價格為10985美元。
近洋線當中，遠東到日本關東線小漲5美元，每20呎櫃的價格為286美元；遠東到關西下跌54美元，價格來到287美元；東南亞（新加坡）則較前一週下跌27美元，每20呎櫃價格為1483美元；遠東到韓國則是開平盤。
國內法人認為，雖然美國節慶補貨潮已接近尾聲，貨運需求仍在，美國塞港持續，推估美國整體零售庫存水準仍低，短期美國消費者需求強勁，預計抵達美國船舶數量仍處高檔，再加上疫情反覆，然整體卡車司機領櫃卸櫃效率緩慢、缺長程物流司機等問題仍無法改善，美國塞港問題短期內會持續，2月運價仍處於震盪整理期。
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